Готовимся к неожиданным переменам: мантры для знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апреля

В апрельскую неделю с 10 по 16 число космос говорит нам всем ожидать немало незапланированных перемен. Звезды помогают отрешиться от тяжелых эмоций в нашей душе, тем самым давая нам возможность видеть вещи более ясно. Вот какая мантра вам нужна на следующей неделе в зависимости от вашего знака зодиака.

Овен

На следующую неделю ваша мантра такова: «Я верю, что Вселенная лучше знает, что мне нужно в этой жизни». В этот период вам лучше просто сделать шаг назад и позволить судьбе указать вам путь, по которому нужно идти вперед. Внимательно читайте знаки космоса, и тогда найдете ответы на свои насущные вопросы.

Телец

Ваша мантра на эту неделю: «Мне нужно перестать бежать по жизни, нужно научиться замедляться и не слишком заботиться о конечном пункте назначения». Сосредоточьтесь на своей жизни в настоящий момент, наслаждайтесь ею сполна. Не пытайтесь распланировать будущее на месяцы вперед. Контролируйте то, что в вашей власти сейчас.

Близнецы

На неделю ваша мантра звучит так: «Я считаю свои благословения каждый день. Я благодарен за все, чем живу, и радуюсь всем сердцем». Замечайте каждый момент, который подарила вам судьба. Время, когда вы счастливы и умиротворены бесценно, будьте благодарны за них Вселеннной.

Рак

Вот какова ваша мантра: «Меня больше не интересует, что другие люди делают и как они живут. Я учусь сосредотачиваться только на себе». С апреля вам нужно больше уделять времени собственной жизни. Это ваше путешествие, и вам лучше наслаждаться им, пока оно не закончилось.

Лев

На следующую неделю ваша мантра такова: «Я отделяю себя от всего, что не могу контролировать, и сосредотачиваюсь на вещах, которые действительно важны». Не все в жизни поддается нашем контролю, и это нормально. Отметьте для себя вещи, которые вы можете контролировать и направьте на них свои усилия. Остальное определиться само, без вашего участия.

Дева

Ваша мантра на неделю: «Мои действия говорят громче слов. Я начинаю делать шаг вперед, не дожидаясь подходящего момента». В попытке выбрать для себя идеальное время для старта, мы часто упускаем большие возможности. Не ждите ничего — действуйте. На этой неделе звезды на вашей стороне.

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Весы

Ваша мантра на неделю: «Я не возвращаюсь в прошлое, потому что ничего там не найду. Вместо этого я извлекаю уроки и сосредотачиваюсь на настоящем». Да, помнить некоторые вещи важно, например хранить память о близких. Но держать в себе прошлые обиды, душевные раны нельзя. Отбросьте этот лишний груз и идите вперед, к своим малым и большим победам.

Скорпион

Мантра для вас такова: «Со мной все в порядке в моем мире. Я доволен тем, что имею, и в моей душе покой». Наслаждайтесь этой жизнью всем сердцем, искренне, тогда звезды будут благосклонны к вам.

Стрелец

Ваша мантра проста и убедительна: «Я свободен жить так, как хочу, и делать то, что считаю нужным для себя». Помните, что только в ваших руках бразды правления собственной жизнью, только вы выбираете, куда идти дальше.

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Козерог

На следующую неделю ваша мантра такова: «Я отпускаю все негативные мысли. Они, как черная туча, которую уносит ветер, чтобы дать солнцу взойти». Негатив очень тормозит наше развитие, не дает наслаждаться жизнью. Отбросьте его, расслабьтесь и идите своим путем с улыбкой на лице.

Водолей

Вот ваша мантра: «Я знаю, что внутри меня есть сила делать все, что я хочу. Я смелый и верю в себя». Если перед вами стоит какой-то выбор, то выбирайте душой. Найдите в себе смелость изменить свою жизнь. Прислушавшись к себе, вы найдете свою дорогу к счастью.

Рыбы

На эту неделю у вас есть такая мантра: «Я выхожу из своей зоны комфорта и обращаю внимание на возможности. Я сам создаю свое будущее и наслаждаюсь всем, что со мной происходит». Нельзя увидеть новые берега, не отплыв от старых. Поэтому наберитесь смелости и отправляйтесь на поиски нового счастливого будущего.