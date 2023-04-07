 

Мишустин считает, что прогресс невозможен без искусственного интеллекта

07.04.2023, 11:50, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что важно знать возможные проблемы с искусственным интеллектом. Однако без этих технологий прогресс невозможен. Об этом он заявил на вчерашней встрече с представителями Государственной Думы.

По словам Мишустина, важно обращать внимание на призывы ограничить программы, основанные на ИИ, и “видеть рациональную основу” этих опасений, чтобы “не наделать ошибок”. А что касается “развития” ИИ, то в первую очередь он должен использоваться во благо людей. Политик уверен, что без этого технологический прогресс окажется практически невозможным”.

В РФ запущена программа по развитию ИИ. 12 специализированных на этом центров уже начали функционировать. На 2021-2024 годы сумма финансирования отрасли составляет 28 миллиардов рублей. Из федерального бюджета уже выделено 24 млрд рублей. В 2021-2022 годах 5 миллиардов рублей также выделены в качестве грантов на 650 проектов.

Некоммерческая организация Future of Life опубликовала в марте открытое письмо с просьбой приостановить эксперименты с ИИ. Эксперты считают, что системы с интеллектом выше GPT-4 могут представлять серьезную угрозу для общества. Документ уже подписали более 50 000 профессионалов отрасли. С другой стороны Билл Гейтс, соучредитель компании Microsoft, призвал не останавливать эксперименты с ИИ.


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