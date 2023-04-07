Только мысли все о нем и о нем… О Поселке года!

Автор хитов «О нем», «Люба – Любовь», «Медали», «Люби меня долго», «Факт» поразит уникальным вокальным диапазоном всех участников и лауреатов вечера. Особенно приятно будет зажигать под песни Ирины Дубцовой в финале вечера победителям «Поселка года». А чтобы выиграть, достаточно подать заявку на участие в Премии. Все заявки принимаются до 31 марта 2023 года. Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения. Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.