 

Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля

07.04.2023, 11:35, Новости дня
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 важнейших праздников для православной церкви. Они описывают события земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, а по степени значимости уступают лишь Пасхе.

Непреходящий праздник ежегодно отмечается 7 апреля и в 2023 году выпадает на пятницу. Дата подобна неслучайно, ведь от нее ведется отчет девяти месяцев до Рождества Христова, уточняет Пятый канал.

В этот день православные отмечают важнейшее событие – получение благой вести о зачатии Иисуса Христа. Согласно библейскому преданию, благую весть Деве Марии сообщил архангел Гавриил.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Благовещение Пресвятой Богородицы – уникальный праздник, когда следует отказаться от мирских забот и посвятить себя духовному развитию. Категорически запрещается 7 апреля ссориться с окружающими, сквернословить и сплетничать.

Также не стоит планировать поездки. Тяжелая работа по дому тоже считается неприемлемой в праздничный день. Считается, что приготовлением пищи необходимо позаботиться накануне.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

7 апреля важно посетить храм. Церковь на Благовещение Пресвятой Богородицы разрешает ослабить пост и насладиться рыбой и немного красным вином. Наши предки в праздничный день занимались сбором целебных трав, ибо верили, что Бог благословит все живое. Согласно народной примете, если сегодня установилась ясная погода, то летом можно ждать богатый урожай.


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