Скандалы: Чёрных старателей берут в официальный оборот

Правительство РФ одобрило законопроект о легализации добычи золота частными лицами и готовится внести документ на утверждение в Госдуму

Авторы считают, что его принятие позволит справиться с криминализацией отрасли, а также поможет в решении проблемы с занятостью населения в золотодобывающих районах. Однако эксперты сдержанно оценивают вероятность того, что эти цели будут достигнуты. Золотодобыча в России исторически находится под жёстким контролем государства, и изменить ситуацию одним законом невозможно, поскольку его реализация неизбежно столкнётся со множеством юридических казусов.

Кроме того, уверены участники отрасли, в текущем виде законопроект сыграет на руку скупщикам нелегального драгметалла.

Федеральный закон о так называемом вольном приносительстве не могут принять уже больше 10 лет. Его проект кочевал между Советом Федерации, Госдумой и профильными министерствами ещё с 2011 года. Базовый посыл законодательной инициативы таков: в России множество отработанных золотоносных участков, компании из них ничего взять уже не могут, а вот мелкий частник с минимальными затратами на производство способен заработать. А те, кто сейчас занимается этим нелегально, предпочтут выйти из тени. И будет как в США или Австралии, где золотодобыча кустарными методами открыта для широких слоёв населения и приносит свои доходы бюджету.

«Этот законопроект родился, потому что просили люди. Они говорили, что нужно семьям заработать на хлеб насущный. Президент поддержал, а потом шло очень длительное согласование. Мы очень много на это времени потратили. Но мы люди упрямые, поэтому сейчас вышли на финишную прямую», — Юрий Трутнев, вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке

«Когда это будет поднадзорно, мы будем знать, кто работал на данном участке, кто получил разрешение, зарегистрировался. Мы почему-то оборот золота запретили среди физических лиц. Но ведь золото само по себе не несёт какой-то опасности. Это не наркотики, не оружие. Поэтому если мы, как прописано в законе, создадим официальные пункты скупки, где человек может легально спокойно продать добытое золото, то я уверен в том, что 90 процентов людей не пустят его в какой-то незаконный оборот», – заявил на прошлой неделе российский вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Одним из центров нелегальной добычи золота является посёлок Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае. Местная золотая шахта давно обанкрочена, но окрестные жители продолжают исследовать подземные выработки, копают в неё потайные ходы. Руду перемалывают кустарными мельницами, затем обрабатывают реактивами. Кое-кто за этим занятием проводит под землёй недели. В Баунтовском районе Бурятии с наступлением весны во многих деревнях и сёлах резко уменьшается численность мужского населения. И возвращается только с окончанием промывочного сезона.

– В своё время первые русские поселенцы, старообрядцы, в Туву пришли именно в поисках золота. И уже тогда всё это было не совсем законно. С большой долей вероятности можно предположить, что нелегальный промысел есть и в наши дни, – рассказывает «Октагон.Сибирь» учёный, исследователь тувинской культуры Борис Мышлявцев.

«У местных старателей даже есть легенда про Золотую Чашу – фантастически богатое месторождение, фактически огромный слиток золота размером с футбольное поле. И все его ищут уже много лет и вряд ли о своих поисках уведомляют надзорные органы», — Борис Мышлявцев, учёный, исследователь тувинской культуры

При этом незаконный оборот драгоценных металлов в России много лет назад был частично декриминализирован. Есть административная статья за нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учёта и хранения драгоценных металлов. За несколько десятков граммов золотого песка грозит штраф. Уголовное наказание назначается за килограммы, но ещё надо доказать, что это золото вы лично незаконно намыли. Пойманные с драгметаллом на руках, например, могут заявить, что собирали в лесу грибы и нашли чей-то тайник. Это уже всего лишь незаконное хранение и максимум условный срок.

Если закон будет принят в этом году, в пилотном режиме его действие на три года распространится на Дальний Восток и Арктическую зону России. И лишь только потом на всю страну. Частный старатель получит разрешение после подачи электронной заявки и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем ему на три года выделят участок площадью до 10 гектаров. Вести добычу можно при учёте ряда условий. В частности, нельзя копать глубже, чем на пять метров, нельзя нанимать в помощь больше 10 человек и использовать тяжёлую технику. Также добыча с одного участка ограничена 30 килограммами. И всё это уже вызывает у специалистов отрасли вопросы.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский подсчитал, что для одного частного добытчика уровень рентабельности – два килограмма в год.

Чтобы добыть такое количество золота, в среднем надо промыть 4 тыс. кубометров песка и убрать примерно 20 тыс. кубометров вскрышных пород.

Как это сделать с помощью тачки, лопаты, кирки и промывочного лотка, да ещё в условиях Арктики, Таракановский не представляет.

– Это какие-то методы XVIII века, сейчас вы ничего так не добудете, – уверяет иркутский геолог Рудольф Кавчик.

Непонятен старателям и механизм сбыта: сколько будет пунктов приёма, где, какой регламент. В настоящее время транспортировка драгметаллов по закону может осуществляться только лицензированными структурами. Нужно ли будет старателю нанимать чоповцев, чтобы вывезти из тайги 20 граммов золота, – вот вопрос. Наконец, распределять участки для вольного приноса будут из имеющегося реестра. А сколько их в нём и хватит ли на всех желающих?

Среди участников рынка уже идёт обсуждение того, что закон мертворождённый. А эффект от него может быть совсем не таким, какого ждали разработчики.

– По этому закону мыть золото предлагают какими-то гулаговскими методами, и никто этим заниматься не будет. Или как вам такой вариант: берёт гражданин участок, для вида там что-то копает в одиночку без особого энтузиазма, а по итогам сезона сдаёт 30 килограммов? Вопрос: что это за золото? Очевидно, что скупленное у всё тех же чёрных старателей. То есть это ещё и новая лазейка для криминала, – заявляет в разговоре с «Октагон.Сибирь» Рудольф Кавчик.

По словам эксперта, то, что предлагается в России, даже близко не напоминает зарубежную практику.

– Во всём мире ты с лотком можешь мыть вообще где угодно. Я сам видел на Аляске. Там пенсионеры ходят на золотодобычу, как на рыбалку. Хобби у них такое. В Австралии за символическую плату можно получить пожизненную лицензию, – отмечает геолог.

«Там к золоту отношение, как у нас к картошке: вырастил, собрал – твоё, а там – намыл – твоё. В России же добыча золота – это священная корова государства. И чтобы этот новый закон заработал, придётся менять ещё множество других и принимать огромное количество подзаконных актов», — Рудольф Кавчик, иркутский геолог

«Российское государство в различные периоды то запрещало индивидуальную добычу, то разрешало. На отношение людей к этому способу зарабатывания на жизнь это мало влияло, просто добавлялись сложности в отношениях с правоохранительными органами и сбытом. Для введения в действие этого закона мало прописать всё на бумаге, надо разработать регламенты всех контролирующих служб, обеспечить инфраструктурную возможность их исполнения», – считает бывший президент АО «Васильевский рудник» (Красноярский край) Алексей Колчин.

Алексей Бондарев

Оригинал материала: “Октагон”