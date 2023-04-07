Кислота в томатном соусе удаляет грязь и ржавчину: пять домашних приемов для чистки украшений

В этой статье мы расскажем, как можно почистить украшения в домашних условиях. Если вы хотите, чтобы они выглядели блестящими и сияющими, эти советы для вас. Мы рекомендуем не использовать агрессивные химические вещества, есть нейтральные средства, которые не повредят украшениям и найдутся в любом доме.

Средство для мытья стекол

Одно из лучших средств для очистки украшений, которое можно найти в любом доме, – это жидкий гель для мытья стекол. Его преимущественно используют для чистки металлических украшений, таких как браслеты и цепочки.

Если украшения инкрустированы твердыми драгоценными камнями, такими как рубины, жидкий гель для стекол также можно использовать для очистки. Для изделий из жемчуга лучше подобрать другое средство.

Способ применения:

Сначала распылите немного жидкого средства на украшение, которое вы хотите почистить. Затем возьмите старую зубную щетку и почистите цепочку или браслет. Не забудьте протереть украшения чистой мягкой тканью.

Если украшения очень грязные, вы можете замочить их в средстве для мытья стекол на несколько часов, прежде чем выполнять описанные выше действия.

Используйте газированную воду для чистки украшений

Если вам посчастливилось владеть красивыми украшениями из драгоценных камней, вы можете использовать газированную воду или соду для их очистки. Налейте газированную воду в стеклянную емкость, погрузите в нее украшение и оставьте на ночь.

На следующий день вытащите украшение из контейнера и высушите мягкой тканью, пока оно не станет блестящим. Теперь ваше украшение выглядит как новое!

Томатный соус

Томатный соус можно не только заправлять блюда, его также можно использовать для чистки украшений. Кислоты в помидорах удаляют грязь и ржавчину , даже если она застряла между самыми мелкими деталями.

Чтобы украшения из бронзы, серебра и золота блестели, добавьте в миску с водой немного томатного соуса или соуса на основе томатов, например кетчупа. Затем поместите туда свои украшения и оставьте их в томатном соусе не более чем на десять минут. Если украшения не слишком грязные, достаточно будет и пяти минут. По истечении этого времени извлеките украшение и промойте чистой водой. Для завершения используйте мягкую ткань и теплую воду.

Водка

С помощью водки также можно легко почистить украшения. Чтобы придать блеск хрустальной посуде, протрите ее ватным диском, смоченным в медицинском спирте или водке. Затем протрите ее салфеткой из микрофибры до сухого состояния. Блеск хрусталю можно также придать с помощью уксуса или нашатырного спирта. В прохладную воду добавьте несколько капель нашатыря или уксуса, поместите туда хрустальную посуду на несколько минут, а потом также протрите ее насухо салфеткой.

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Водка легко удаляет ржавчину и одновременно придает блеск любым украшениям. Камни и кристаллы нужно протирать ватным диском или мягкой тканью, смоченной в водке.

Другой вариант – налить вино в стеклянную тару и положить в нее драгоценности. Через небольшое количество времени, ваши украшения будут сиять как новые. Сильно загрязненные драгоценности можно протирать мягкой щеткой или салфеткой из микрофибры.

Пиво

Небольшое количество пива можно использовать для очистки украшений. Особенно рекомендуется этот напиток для чистки золотых украшений, которые будут сиять как новые уже через десять минут. Смочите тряпку в небольшом количестве пива и приступайте к очистке украшений. Если изделие содержит драгоценные камни и бриллианты, нельзя применять для них пиво с высокой крепостью. Такая чистка может повредить камни.

Полезные советы

Хрустальная посуда от перепада температур и горячей воды может потускнеть, поэтому ее моют в прохладной воде. Если для очистки украшений вы используете губку, она не должна быть жесткой. Не используйте абразивные средства, так как они могут поцарапать драгоценные камни или тонкий металл. Жемчуг лучше не погружать в воду с моющим средством, от этого он может потускнеть. Протирайте его мягкой тканью. Если вы используете зубную щетку для очистки сильно загрязненных украшений, выбирайте ее с мягкой щетиной. Загрязненные украшения с камнями можно ненадолго замачивать в воде с моющим средством. Долгое погружение в жидкость может повредить полировку камня. Особую осторожность следует соблюдать при очистке позолоченных украшений. Для них рекомендуется использовать только мягкую ткань. Так как напыление легко повредить при мытье щеткой или грубой губкой. Если камни приклеены к украшению, замачивать в воде его нельзя. Если после очистки стало заметно, что на изделии есть небольшие царапины, их можно отполировать фетром, более глубокие дефекты можно затереть войлоком с пастой ГОИ.

Регулярность чистки может быть разной, она зависит от условий, в которых вы носите украшения. При постоянной носке рекомендуется чистить украшения минимум раз в две недели. При сильных загрязнениях, если не помогли домашние приемы, можно обратиться в ювелирную мастерскую.