Пользователи Google получат возможность общаться с ИИ через поисковую систему

Google планирует внедрить разговорный искусственный интеллект (ИИ) в свою поисковую систему. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Сундара Пичаи, главного исполнительного директора компании.

Пичаи утверждает, что после запуска функции пользователь сможет напрямую общаться с поисковой системой, задавая вопросы и получая от нее ответы. Также разрабатывается система, которая позволит машине продолжать задавать вопросы после получения первых результатов.

Глава Google пока не раскрывает дату появления этого новшества. По словам Пичаи, Bard был представлен в феврале 2012 года, и компания работает над созданием аналогичного чат-бота.