 

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова

07.04.2023, 9:00, Разное
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О прошлогоднем 55-летии Филиппа Киркорова говорят по сей день – он в свойственной ему одному манере удивил и поразил всю страну. В конце апреля артист повторит “на бис” юбилейные концерты в Кремле и Петербурге. Разумеется, не обойдется и без широко застолья.

До дня рождения короля российской эстрады – 30 апреля – еще есть время. Как раз для того, чтобы друзья подготовились к празднику. Например, 35-летняя певица Наталья Гордиенко – участница конкурсов “Евровидение”, “Новая волна” и “Славянский базар” – уже решила, что подарит Киркорову, который был ее продюсером и остается другом.

“Я знаю, что Филипп был бы рад вещам французского модного дома Louis Vuitton, – сообщила Наталья “Дни.ру” за кулисами музыкальной премии “Жара” в “Крокус Сити Холле”. – Много запрещенки было бы сейчас очень кстати!”

К подаркам Гордиенко подходит вообще очень ответственно. “Хочется ими подчеркнуть индивидуальность человека, – пояснила она. – Хотя бывает так, что я покупаю подарок, а он оказывается таким классным, что я оставляю его себе и иду искать что-то еще (улыбается)“.

Со стороны кажется, что у Лучезарного все есть. “Даже такого человека можно удивить своим подходом, индивидуальностью, показав, что подарок подобран именно для него и от всего сердца, – пояснила исполнительница. – Что же касается Филиппа, то его можно порадовать поездкой на Мальдивы, новой коллекцией Louis Vuitton, автомобилем “Аурус” (семейство машин представительского и высшего класса стоимостью от 29 до 41 миллиона рублей – Прим. ред.)”


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