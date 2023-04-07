Байден оказался членом КПСС с 1979 года

На сайте Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) опубликованы учётная карточка и партийный билет члена КПСС Джозефа Байдена.

Оказалось, что в ходе своего первого официального визита в СССР в 1979 году Байден принял решение вступить в ряды КПСС.

– История вступления 46-го президента США в КПСС весьма любопытна. Осматривая фонтаны Петергофа, он сказал: «если это было построено в XVIII веке, то я коммунист». Тогда ему подарили книгу о Петергофском водоводе и дали заявление на вступление в КПСС, – рассказал главный научный сотрудник ГАРФ Дмитрий Ардель.

Через два дня после посещения Петергофа Байден прибыл в Москву для встречи с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Советский премьер напомнил американскому сенатору о его фразе про фонтаны.

– Байден рассмеялся и сказал, что он всегда отвечает за свои слова. Тогда прямо в Кремле ему выписали партийный билет от имени Московского областного комитета КПСС, – вспоминал впоследствии один из участников встречи.

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