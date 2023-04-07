Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины привели к ущербу в размере 10 миллиардов долларов

Непрерывные обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины обернулись ущербом в размере 10 миллиардов долларов США и оставили без электричества или с ограниченным доступом к нему 12 миллионов человек.

Эти атаки привели к нарушению работы систем водоснабжения и отопления. Об этом говорится в документе, в котором представлена оценка энергетических убытков, проведенная совместно Программой развития ООН (ПРООН) и Всемирным банком.

В ПРООН подчеркнули, что масштабы ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины, катастрофичны. Одни только аварийные ремонтные работы обойдутся в 1,2 миллиарда долларов.

«Сейчас мы сконцентрированы на реализации проектов по обеспечению срочных потребностей населения и экономики. Оценка энергетического ущерба, проведенная ПРООН, показывает, насколько масштабны эти потребности.

Рассчитываем, что международное сообщество будет опираться на этот доклад при решении вопроса о предоставлении дополнительной помощи», – отметил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Наибольшая доля убытков приходится на энергетический сектор — около 6,5 миллиарда долларов США, в то время как ущерб, нанесенный атомным электростанциям, составил около 770 миллионов долларов США.

Этой зимой целые общины неделями оставались без электроэнергии при минусовых температурах. Это говорит о том, что уже сегодня необходимо готовиться к чрезвычайным ситуациям в зимний сезон 2023/2024 годов, что, как предполагается, обойдется примерно в один миллиард долларов США.

«В настоящее время первоочередной задачей является обеспечение света и теплоснабжения. Это будет очень важно, поскольку наша новая оценка показывает, что аварийные ремонтные работы будут стоить не менее 1,2 миллиарда долларов США, при этом основное внимание будет уделяться обеспечению энергоснабжения критически важной инфраструктуры в крупных городах и на пострадавших от войны территориях», – объяснил Постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Он добавил, что не следует ждать окончания войны, необходимо уже сегодня начать закладывать фундамент для долгосрочного восстановления. Исследование, посвященное ущербу, нанесенному энергетической системе, как сказал представитель ПРОООН, призвано также поддержать Украину в ее переходе к более зеленой, устойчивой и жизнеспособной энергетической инфраструктуре.

В докладе отмечается, что в целом убытки в энергетической инфраструктуре страны более чем в пять раз превышают показатели в предварительной оценке, сделанной в июне 2022 года.

«Расходы на ремонт и восстановление энергетического сектора продолжают расти, – отмечает директор по операционной деятельности Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Геворг Саркисян. – Восстановление и реконструкция позволят Украине достичь более устойчивого и экологического энергетического будущего. Это потребует баланса между насущной потребностью в быстром предоставлении услуг и важностью отстроить лучше, чем было».