 

Фантастический детектив “Сергий против нечисти. Шабаш” с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко выйдет в KION

07.04.2023, 7:25, Разное
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20 апреля “Сергий против нечисти. Шабаш” выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в сериальной версии. В новом сезоне героям полюбившейся франшизы предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью – генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Герои продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий – растопить сердце Кати.

Продолжение сериала “Сергий против нечисти. Шабаш” вышло в кинотеатральный прокат в марте этого года, а в KION станет доступно в формате сериала в расширенной версии – со сценами, которые не вошли в фильм. В настоящее время готовятся съемки трех финальных серий франшизы, премьера которых состоится в 2024 году. Производством проекта занимались KION и LOOKFILM.

Премьера сериала “Сергий против нечисти” состоялась в 2022 году. Проект полюбился и зрителям, и критикам. На фестивале сериалов “Пилот” проект был отмечен наградой профессионального жюри за “мастерское смешение жанров”: детектив, мистика и черный юмор. В основе франшизы – приключения бывшего священника (Роман Маякин) и капитана полиции Кати Земцовой (Лукерья Ильяшенко). Вместе они расследуют преступления, совершенные темными силами. Жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати – Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. А помогает им мудрая Тетушка (Ирина Розанова), которая в молодости сама успешно охотилась на нечисть. С ее помощью герои уже сражались с ведьмой, похищающей маленьких детей, Кощеем и кошкой-баюншей.

Кадры из сериала “Сергий против нечисти. Шабаш”Кадры из сериала “Сергий против нечисти. Шабаш”Кадры из сериала “Сергий против нечисти. Шабаш”Кадры из сериала “Сергий против нечисти. Шабаш”Кадры из сериала “Сергий против нечисти. Шабаш”


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