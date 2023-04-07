Наряд, который может одинаково хорошо смотреться на любой фигуре: как стилизовать разные модели укороченного топа – трендовой вещи весны-2023

Укороченный топ – популярная одежда на весну и лето. Сейчас этот наряд находится на пике моды. Он хорошо смотрится на любой фигуре. Это базовая вещь, которая присутствует в гардеробе у многих женщин. В статье мы расскажем, как стилизовать укороченный топ и вписать его в свой образ.

С юбкой макси

Юбки макси выглядят очень женственно. Это одна из трендовых вещей весны 2023 года. Однако миниатюрные женщины избегают носить юбки большой длины. Они опасаются, что это сделает их силуэт несбалансированным.

Попробуйте сочетать юбку макси с укороченным топом. Это сбалансирует пропорции, так как верхняя часть будет выглядеть легкой.

С яркими принтами

Мода – это способ выразить себя через одежду. Одним женщинам нравится монохромный образ, а другие любят яркие краски и узоры. Если вам нравятся красочные наряды, то сочетайте их с однотонным и лаконичным белым топом.

Эта вещь добавит в ваш яркий образ немного сдержанности, чтобы он не был перегружен красками и принтами. Если вы надеваете две разных красочных вещи, то белый топ позволит им выделяться, не конфликтуя друг с другом.

Добавьте текстуру

Поэкспериментируйте со своими нарядами и добавьте в них детали с разной текстурой. Дополните образ укороченным топом. Может показаться, что эти детали не сочетаются друг с другом, если смотреть на них по отдельности. Но вместе они могут составить гармоничный ансамбль.

На фото ниже вы видите пример такого наряда. Текстура укороченного топа и головного убора гармонично сочетается с брюками и жакетом.

Для прохладной погоды

Укороченный топ необязательно должен быть легким и открытым. Он может выглядеть как короткий свитер с длинными рукавами. Такой вариант идеально подойдет для прохладных весенних дней.

Сочетайте короткий свитер с вашими любимыми узкими джинсами. Выбирайте изделия пастельных или теплых тонов, они хорошо смотрятся с денимом. Добавьте в свой образ сапоги и сумочку под цвет топа.

В классическом стиле

Когда-то укороченные топы считались спортивной одеждой. Но сейчас эта вещь предназначена не только для тренировок и пробежек. Вы можете создать с ее помощью классический и утонченный образ.

На фото ниже вы видите укороченный топ с высокой горловиной. Он придает образу больше элегантности. Эта деталь гармонично сочетается с твидовым пиджаком, стильной шляпой и классической сумочкой.

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С блейзером

Блейзер оверсайз – популярный элемент гардероба на весну 2023 года. Он красиво смотрится не только с обычной блузкой, но и с укороченным топом. Такая деталь придаст вашему наряду больше непринужденности. Для создания контраста выбирайте светлый топ под серый или темный блейзер.

Если вы хотите создать повседневный, но нарядный образ, то наденьте под укороченный топ брюки с низкой посадкой. Это сделает акцент на вашу фигуру. Если такой стиль кажется вам слишком смелым, то выбирайте брюки с высокой талией.

В стиле бохо-шик

Этот наряд в стиле бохо-шик подойдет для создания монохромного образа в белых тонах. Укороченный топ подчеркивает линию талии и складки на брюках.

На первый взгляд такой образ может показаться довольно смелым. Но вы можете сделать наряд более закрытым, заправив рубашку в брюки. Дополните белый ансамбль шляпой и аксессуарами в стиле бохо.

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С шортами в полоску

Если вы не хотите открывать слишком много кожи, то выберите укороченный топ на пуговицах. Эта вещь выглядит сдержанно и лаконично. Вы можете носить ее с шортами с завышенной талией.

Вы можете использовать вещи разных оттенков. Но если вы хотите получить минималистичный, но кокетливый образ, то сочетайте белый укороченный топ на пуговицах с шортами в полоску. Такой комплект идеально подойдет для теплых весенних и летних дней.

Корсетный топ

Корсетный топ выглядит очень женственно и нарядно. Он подходит женщинам с разными фигурами и сочетается с любой одеждой.

На фото вы видите комбинацию белого корсетного топа с шелковыми брюками-карго. Образ удачно дополнен туфлями на высоких каблуках и маленькой сумочкой.

Вечерний шик

Вы можете создать шикарный вечерний образ с помощью простой белой футболки. Завяжите ее спереди узлом и дополните черной шелковой юбкой-макси и элегантным кремовым блейзером.

Заключение

Укороченный топ подчеркивает фигуру и визуально удлиняет ноги. Он сочетается с разными нарядами и стилями одежды. Весной 2023 года вам следует включить эту вещь в свой гардероб.