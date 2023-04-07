Мнение: Великий Жириновский

В нынешней РФ уже до такой степени сбиты все настройки, что все – и официоз, и немногие оставшиеся СМИ, и сам “глубинный народ” живут словно в каком-то полусне, в вымышленной реальности, в мире невероятных побед и выдающихся государственных деятелей. СВО своё они “вот-вот выиграют”, экономика от санкций “только расцветает”, жить становится лучше, жить становится веселей. Вот и Жириновский у них стал “самым человечным человеком”, и сегодня весь день со всех сторон льются потоки славословий в его честь, причем тон задал сам Путин. Забавно, что даже сам повод для чествования праха этого зловещего шута – откровенно фальшивый: все с Путиным во главе отмечают Жирикову “годовщину смерти” – хотя еще год назад всем нормальным людям было понятно, что Жириновский, обколовшийся своими восемью прививками “от ковида”, умер не в апреле, а скорее всего в январе, в лучшем случае – в конце февраля 2022 года. Просто российское начальство было занято своим “триумфальным (как оно думало) СВО”, и почивший в бозе глава старейшей партии в ГД было ему совершенно некстати: тут надо к параду по Крещатику готовиться, нагнетать оптимизм и веселье – не до похорон. Так что Жирика просто объявили “на постельном режиме”, “рукопожатие крепкое”, да и оставили пока “болеть” – пока до него дойдут руки. Руки дошли только в апреле – когда стало ясно, что парада в Киеве пока не будет, и есть таким образом “окно”.

Но кто ж сейчас в этом признается!

Обо всем этом ничтожестве не стоило б и упоминать – но панегирики во славу клоуна-педофила, который воистину “жил грешно, а умер смешно”, звучат с такой страшной силой, что хочется протереть глаза и потрясти головой. Что они несут, эти безумцы?? “Путин назвал Жириновского патриотичным, талантливым и неординарным человеком, отметив его авторитетность и яркие ораторские навыки”. Мда. А вот чем разразился верный путинский “консультант”, не вылезающий из телевизора – Сергей Марков:

“Путин в годовщину смерти Жириновского направил письмо участникам мероприятия в его честь. Да, память Жириновский оставил о себе очень позитивную

1. Великий оратор

2. Позитивный добрый человек.

3. Умудрялся говорить правду, что для политиков очень сложно.

4. Создал проект ЛДПР, такой вечный политический двигатель.

5. Неповторимый стиль. Сотни блестящих выступлений.

6. Обогнал время, главный постмодернист по стилю в политике.

7. Очень умный и очень образованный.

8. Патриот России.

9. С великолепным даром предвидения.

10. Его обожали даже те, кто был с ним категорически не согласен.

11. Всем всем жалко, что он так рано и трагически ушел из российской политики…”

И это еще не всё, там еще пункты!

Блин, давайте все-таки “урежем осетра”. Понятно, что слова в РФ потеряли всякое значение, катимся в пропасть, нести можно любой бред – но все-таки надо знать какую-то меру. Хотя бы, что называется, для потомков.

Поэтому – скажем прямо: Жириновский не был ни добрым, ни позитивным человеком. Также не был он хорошим оратором. Никто его не обожал; даже российские люмпены, которые голосовали за него “по приколу”, к самому “жирику” относились насмешливо, покровительственно и брезгливо.

Никакую “правду” Жирик, естественно, никому не говорил и не собирался, у него отродясь не было такой цели. Патриотом России он тоже никогда не был, насчет его ума и образования тоже есть большие сомнения.

Кем же был Жириновский? Он всю жизнь отработал СПОЙЛЕРОМ. То есть – фальшивкой. Дурилкой картонной. Человеком, у которого единственной целью всегда было – обманывать избирателей на выборах, подсовывая им пустышку вместо тех, кто МОГ БЫ БЫТЬ на его месте. Нельзя отрицать, что местами он исполнял эту роль талантливо, с задором. Даже виртуозно. Однако это не отменяет того факта, что сама его роль была в высшей степени пакостная. Человек всю жизнь играл на понижение, развращал народ, издевался над демократией. Злой и мерзкий клоун, к тому ж, откровенно говоря, несмешной.

Забавно лишь одно – то, ЧЬЮ роль играл Жириновский, КОГО он подменял собой на российском политическом поле. Вот это действительно смешно звучит: этот “сын юриста” всю жизнь изображал на российском политическом небосклоне… русского националиста. Собственно, у него даже и лозунг такой был: “Мы за бедных, мы за русских”. Больше НИКОМУ даже мечтать о таком лозунге в России не дозволялось. “За бедных русских” в РФ мог выступать только такой, самый “любимый” народом персонаж: крипто-еврей по фамилии Эйдельштейн, практически открытый гомосексуалист, любитель мальчиков в бане, откровенно НЕобаятельный, без харизмы, сварливый, склочный, любитель публично колотить женщин.

И со своей ролью этот “русский националист” справился на все сто. За него голосовали эти самые бедные русские – поскольку он был такой один. “Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки”. Ну а мыть сапоги в Индийском океане они пошли уже без него. Сейчас только возьмут Авдеевку – и туда, к Индийскому.

И Жирик великий нам путь озарил.