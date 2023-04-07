 

Кожа как облачко. Как сделать макияж, который стал считаться трендом

07.04.2023, 2:35, Разное
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Современная женщина не может не обращать своего внимания на новые тренды в макияже. В 2023 году одной из главных тенденций стала «облачная кожа» – сочетание среднего матового тона и полностью сияющего покрытия лица. Одним словом, это нечто среднее.

Необычное сочетание

Итак, если до начала прошлого года в тренде были матовые тона, то прошлый год стал настоящей эпохой глазури. Глазурь и сегодня занимает немаловажное место в тенденциях мейкапа. Сияющие смелые частицы используются сплошь и рядом. Казалось бы, скучная матовость никогда уже не будет никого привлекать.

Однако бьюти-тренды не стоят на месте. В этом году матовые основы вновь вернулись в центр внимания. В сочетании с сияющей глазурью женщины добиваются естественного, бархатистого, похожего на облако цвета лица с мягким фокусом и светом изнутри.

Подготовка кожи

Добиться эффекта облачной кожи можно лишь в том случае, если она будет правильно подготовлена к нанесению макияжа. Если вы хотите, чтобы ваша кожа была увлажненной и сияющей под макияжем, подготовьте ее в соответствии с ее типом.

Как определиться с правильным выбором? Для жирной кожи рекомендуется более легкое увлажняющее средство – может быть, увлажняющий гель. А для более сухой кожи стоит сосредоточиться на дополнительном увлажнении и выбрать более тяжелое увлажняющее средство. Например, жидкий хайлайтер с увлажняющим кремом, чтобы придать коже эффект свечения изнутри.

Нанесение основы

Как только ваша кожа подготовлена, пришло время для нанесения основы. Хитрость заключается в том, чтобы найти ту, которая отличается естественным тоном.

Выбор правильной основы важен, но завершение макияжа закрепляющей пудрой еще более важно. Это потому, что она создает естественный, бархатистый эффект мягкого фокуса на коже. Рекомендуется выбирать полупрозрачную финишную пудру. Она создает так называемый эффект вуали.

Последний шаг не является обязательным, но лучше все же использовать увлажняющий спрей, распыляя его на все лицо, чтобы объединить пудру и основу. Кроме того, это поможет закрепить ваш макияж на более продолжительный период времени.


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