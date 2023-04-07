France 24 – бесплодием страдает каждый шестой взрослый человек в мире

В новом докладе Всемирной организации здравоохранения приводится неутешительная статистика: с проблемой бесплодия в течение жизни так или иначе сталкивается каждый шестой взрослый человек в мире. France 24 сообщает, что анализ более ста многолетних исследований показал, что бесплодие не зависит от пола, материального положения или страны проживания.

Для миллионов людей по всему миру путь к родительству может быть трудным. Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад, согласно которому с проблемой бесплодия в течение жизни сталкивается каждый шестой взрослый человек.

Заболевание репродуктивной системы, которое может затронуть и женщин, и мужчин, — бесплодие определяется неспособностью забеременеть спустя 12 месяцев регулярного полового акта без предохранения. Причины бесплодия разнообразны и часто сложны. Это может серьёзно сказаться на психическом состоянии тех, кто пострадал, не говоря уже о финансовой нагрузке.

Анализ более ста исследований, проведённых между 1990 и 2021 годами, показал, что болезнь не делает половых различий. А региональные или экономические отличия оказались крайне ограничены. Распространённость (бесплодия. — ИноТВ) в течение жизни в странах с высоким уровнем дохода составила 17,8 процента, а в странах со средним и низким уровнем дохода — 16,5 процента.

Несмотря на то что это широко распространённая проблема, профилактическая диагностика и лечение бесплодия финансируются недостаточно. В большинстве стран такие процедуры, как ЭКО, должны оплачиваться частным образом, что часто ведёт к большим затратам.

ПАСКАЛЬ АЛЛОТЕЙ, директор отдела репродуктивного здоровья и научных исследований, ВОЗ: Такие услуги часто недоступны, а это значит, что те, кто обращается за медицинской помощью, часто сталкиваются с катастрофическими расходами на услуги здравоохранения. Даже если такие услуги доступны, их стоимость часто неподъёмна для многих людей.



ВОЗ призывает к повышению приоритетности политики в области бесплодия. Мы призываем к расширению доступа к услугам по борьбе с бесплодием. Мы также призываем к получению более достоверных данных для решения проблем с лечением.

Генеральный директор ВОЗ надеется, что этот доклад позволит правительствам стран улучшить системы здравоохранения и оказать необходимую поддержку людям, столкнувшимся с проблемой бесплодия.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2023 года.