Стояние на озере Святое

Конфликт вокруг мечети в Косино — далеко не частный случай. «Кризис смыслов» СВО ведет к усилению гражданского противостояния.

Владимир Путин, а вслед за ним и патриарх Кирилл продвигают в последние годы оригинальный богословский тезис: «Мы к исламу ближе» (чем к западному христианству. Союз двух «традиционных» религий — важный компонент современной российской идеологии. Когда осенью прошлого года пропаганда заговорила о новой цели СВО — «десатанизации» Украины, — то апеллировала именно к «общим принципам» православия и ислама. «Цель — остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис», — писал в терминах православного ислама экс-президент Дмитрий Медведев. Процент мобилизованных на СВО из традиционно мусульманских регионов РФ высок, и об особой роли кадыровцев в зоне СВО широко известно.

Так что решение московских властей выделить мусульманам участок под строительство новой мечети — вполне в тренде. Но тогда непонятно: в чьих интересах протесты «православной общественности», сможет ли она мобилизовать на борьбу своих «героев СВО» и не является ли происходящее прологом к радикальному переформатированию общественных отношений в России. Свидетельство ли это тому, что раскол затронул и православных активистов, которые таким образом выступают против официальной линии патриархии?

В Косино повеяло СВО

Место битвы — озеро Святое в столичном «замкадье», в районе Косино. Озеро — московский аналог града Китежа, одного из символов «Святой Руси». По преданию, на его месте стоял древний храм, который в XVIII в. ушел под воду. В память о нем на берегу водоема построен целый храмовый комплекс, куда в начале 90-х из музея древнерусского искусства передали чудотворную Моденскую (Косинскую) икону Божией Матери. Ежегодно вокруг озера совершается крестный ход, но решение о строительстве на его берегах огромной мечети, рассчитанной на тысячи молящихся, могло положить конец этой традиции.

2 апреля на предполагаемом месте строительства прошел санкционированный властями «народный сход», организатором которого выступил православный активист Андрей Ткачук, воюющий в соцсетях с «исламизацией русского народа». Это тревожный для мусульман звоночек: в течение последних 20 лет с помощью таких «сходов» удалось заблокировать восемь проектов строительста мечетей в разных районах Москвы, причем некоторые — уже после официального согласования проектов, на которые мусульмане тратили миллионы рублей.

Главным лозунгом «схода» в Косине была двусмысленная фраза: «Не дадим осквернить православные места мечетью!»

Вряд ли патриарх Кирилл одобрил бы мысль о мечети как источнике скверны — он сам, посещая исламские страны, демонстрировал благоговейное отношение к местам молитвы мусульман. «Мы русские, с нами Бог», — скандировали собравшиеся и хором исполняли ксенофобские песни.

По сведениям «ИсламНьюс», по дороге к месту акции полиция задержала мужчину, который вез туда свиную голову. Противники мечети пообещали собираться на Святом озере каждое воскресенье.

Официальные мусульманские структуры поместили косинское противостояние в чувствительный для Кремля контекст. «Мусульмане все, как один, встали на защиту Родины от сатанизма и нацизма… Владимир Владимирович Путин приводит примеры героизма и самопожертвования мусульман на полях сражений во имя общей победы», — говорится в заявлении Духовного центра мусульман Ингушетии от 3 апреля.

Гораздо прямолинейнее высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вперед в окопы с автоматом!» — призвал он «православную общественность».

«Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Привычно обвинив православных провокаторов в работе на Запад, герой РФ призвал либо срочно подвергнуть их мобилизации, либо «отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам». В подкрепление серьезности его слов по соцсетям распространились ролики с вооруженными мусульманами из зоны СВО, которые готовы, «если что», лично приехать в Косино.

В ответ близкий к Московской патриархии Союз православных жителей назвал «провокаторами» инициаторов строительства мечети, а Кадырову напомнил о разделе сфер влияния: «Мы же не строим грандиозный православный собор в Грозном». Союз фактически угрожает, что мусульманским фронтовикам православные противопоставят своих: «Если бы они были в тылу, то против мегамечети в Косино поднялись бы миллионы». Подтверждение не замедлило появиться — группа вооруженных людей в российской военной форме записала видеообращение к московским чиновникам с угрозой встретиться лицом к лицу, если те продолжат обижать православных.

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