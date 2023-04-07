Волшебный убтан: что это и как приготовить из этого порошка увлажняющий крем, скраб или маску для лица

Для того чтобы кожа была чистой, здоровой, гладкой, упругой, сияющей, необязательно тратиться на приобретение дорогостоящих косметических средств. Есть натуральные продукты, которые помогают поддерживать красоту кожи. Один из таких продуктов — убтан. Разбираемся, что это такое и как приготовить маски и скрабы из такого волшебного и невероятно эффективного ингредиента.

Палочка-выручалочка

Именно так можно описать действие косметических средств на основе убтана. Данный ингредиент представляет собой порошок из специй (в частности, куркумы), зерновой муки, растений (сандаловое дерево), глины. В Индии данный продукт особенно распространен среди девушек, которые заботятся о красоте кожи. Например, актриса Приянка Чопра, рассказывая о своих секретах красоты, упомянула однажды маску из убтана. Это средство она использует на постоянной основе.

Убтан при регулярном использовании помогает избавиться от прыщей, угрей. Продукт обладает противовоспалительным действием, снимает раздражение, покраснения. Его рекомендуется использовать девушкам с проблемной кожей. Средства на основе убтана также помогают устранить жирный блеск.

Даже если у вас нормальная, а не проблемная кожа, вы все равно можете использовать средства на основе убтана в профилактических целях, для очищения кожных покровов и для общего оздоровления.

Общие рекомендации

Косметические средства с убтаном можно использовать на постоянной основе. После процедуры (например, после нанесения маски) обязательно увлажните кожу кремом. Тогда у вас будет гладкая и сияющая кожа.

Средства с убтаном можно использовать для отшелушивания омертвевших клеток. Лучшее время для проведения процедуры — это утро. В Индии девушки используют скраб из убтана на постоянной основе, ежедневно. Однако все же будет безопаснее делать пилинг по мере необходимости. Например, один или максимум два раза в неделю, чтобы не снимать естественный защитный слой кожи.

При правильном использовании средств на основе убтана вы быстро увидите положительные результаты. Ваша кожа станет гладкой, упругой, шелковистой, выровняется тон лица. Убтан прекрасно борется с гиперпигментацией.

Убтан продается в интернет-магазинах и в бьюти-офлайн-магазинах. Обычно реализуется во флакончиках объемом в сто граммов, иногда больше. Есть разные разновидности убтана, включающие в себя разные ингредиенты. Могут использоваться разные специи и разные травы. В некоторой продукции присутствует глина.

А теперь рассмотрим рецепты косметических средств с таким волшебным ингредиентом, которые можно сделать в домашних условиях.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Маска для умывания

3,5 столовой ложки убтана смешайте с двумя столовыми ложками молока, хорошенько размешайте. У вас должна получиться не слишком жидкая, но и не слишком густая смесь. Нанесите средство на кожу лица, распределите равномерно. Оставьте на пятнадцать минут, чтобы маска чуть подсохла, после чего смойте.

Такое средство полностью заменяет магазинную продукцию для умывания (косметическое мыло, тоник и т. д.), поэтому вы можете использовать его на ежедневной основе. Например, по утрам. Чтобы увидеть положительный эффект от такой маски, используйте ее минимум три раза в неделю.

Основной эффект — это глубокое очищение кожи и мягкое отшелушивание.

Скраб для лица

5,5 столовой ложки убтана смешайте со столовой ложкой овсяных хлопьев. Почистите свежий огурец, натрите на терке, чтобы получилось две полные столовые ложки. Тертый огурец добавьте к сухим ингредиентам, хорошенько перемешайте. Нанесите маску на лицо, помассируйте кожу пальцами на протяжении пяти минут, делая круговые движения. Смойте остатки скраба.

Такой пилинг помогает избавиться от угрей и черных точек. Для лучшего эффекта используйте такой скраб вместе с тонером. Ведь скраб помогает раскрыть поры, а тонер — закрыть их (он также восстанавливает уровень увлажненности кожи).

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Увлажняющий крем

Замочите шесть или семь миндальных орехов в свежем молоке либо сливках, оставьте на ночь. Утром очистите орехи от кожуры. Добавьте к орехам по столовой ложке кунжутного масла и порошка туласи. Все ингредиенты погрузите в блендер и измельчите. Добавьте к ним 5,5 столовой ложки убтана. Хорошенько перемешайте.

Нанесите маску на лицо, оставьте на десять минут. Смойте остатки водой.

Кстати, такое домашнее косметическое средство можно наносить и на все тело. Оно отлично питает и увлажняет кожу. Частота процедуры — два раза в неделю. Если вы сразу сделали много косметического средства, тогда можете поместить его в герметичный контейнер и хранить в холодильнике.

Такое косметическое средство осветляет кожу. Если вы давно хотели избавиться от веснушек и пигментных пятен, обязательно попробуйте этот рецепт.

Маска для ежедневного использования

2,5 столовой ложки убтана смешайте со столовой ложкой пшеничной муки, добавьте две столовые ложки розовой воды, тщательно перемешайте. Нанесите средство на кожу лица и оставьте минут на двадцать. Пусть оно хорошенько впитается. После этого умойтесь холодной водой и увлажните кожу обычным кремом. Если у вас очень сухая кожа, тогда к данному рецепту вы можете добавить немного молока.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Чтобы увидеть положительные результаты от использования данной маски, наносите ее на ежедневной основе в течение двух недель. Процедуру проводите перед принятием душа: неважно, утром или вечером.

Для удаления темных пятен и против гиперпигментации

2,5 столовой ложки убтана смешайте со столовой ложкой сухого молока, добавьте две столовые ложки меда, столовую ложку сока лимона для того, чтобы у вас получилась густая паста. Нанесите на лицо, оставьте на пятнадцать или двадцать минут.

Частота процедуры — дважды в неделю. Летом в жаркую погоду можно делать чаще.

Эту маску настоятельно рекомендуется использовать летом в том случае, если у вас очень чувствительная к УФ-лучам кожа, если после времяпрепровождения под солнцем у вас появляется больше пигментных пятен. Либо начинают ярче становиться те пятна, которые уже были. Маски из убтана позволят вам сохранить белизну кожи.

Простые маски

Если у вас нет желания или возможности собирать большое количество дополнительных ингредиентов для создания маски из убтана, тогда можете поступить проще. Возьмите чайную ложку убтана и разведите водой, чтобы у вас получилась не жидкая и не густая кашица. Вот таким нехитрым средством вы можете умываться по утрам. Просто наносите на кожу лица, оставляете на несколько минут, дожидаясь, пока средство высохнет, а потом смываете водой.

Разводить убтан можно не только водой, но также и свежим молоком. Это особенно полезно для обладательниц сухой кожи. Либо если у вас временно наблюдается сухость кожи, то вам тоже подойдет смешивание убтана с молоком. Дело в том, что сухость и сухая кожа — это разные понятия, которые часто путают. Сухость кожи возникает нередко зимой из-за включения отопления. Воздух теряет влажность — отсюда и сухость. А вот сухая кожа — это когда независимо от времени года и сезона у вас совершенно отсутствует жирность, а вы постоянно чувствуете, что кожа как будто стянута и шелушится.

Так вот косметические средства на основе убтана помогают и от сухости кожи, и также в случае, если кожа сухая от природы.

Чтобы усилить действие убтана, вы можете добавлять к смеси воды (молока) и убтана еще немного гидролата либо отвара из трав. Например, весьма эффективной в косметологии является ромашка.