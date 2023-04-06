 

Скандалы: СМИ: в Смольном проявляют равнодушие к проблемам безопасности детей в Петербурге

06.04.2023, 23:00, Разное
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Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила о росте случаев самоубийств среди детей и подростков в городе

При этом увеличилось и количество наркозависимых детей, а также случаев насилия и жестокости по отношению к ним, но администрация города, судя по всему, продолжает игнорировать проблемы юных горожан.

Во время заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга Митянина рассказала, что в 2021 году было зафиксировано 219 попыток суицида среди детей, а в 2022 году цифра увеличилась до 263-х. Причем 30 несовершеннолетних спасти не удалось. Она отметила важность защиты детей от психологического и физического насилия в семьях, а также обратила внимание на влияние социальных сетей на неокрепшие умы подростков.

Кроме того, рост случаев детского суицида – не единственная проблема несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. Ранее СМИ сообщили, что за последний год в три раза увеличились случаи насилия над детьми, а также на 45% роста детской наркомании.

При этом губернатор Александр Беглов и другие чиновники Смольного, судя по всему, продолжают проявлять равнодушие к серьезной проблеме безопасности детей и сокращают финансирование по борьбе с наркотиками в Санкт-Петербурге.

Кирилл Куликов


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