 

Шпионаж. Недорого

06.04.2023, 22:49, Разное
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На Урале задержаны супруги, якобы передавшие секретные сведения за границу.

В Нижнем Тагиле Свердловской области оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижнем Тагиле, об этом сказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Супруги арестованы по статье «Госизмена».

ЦИТАТА

«Управлением ФСБ РФ по Свердловской области пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что супруги передали спецслужбам Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ в условиях проведения специальной военной операции.

При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты «предметы шпионской деятельности».

На видео задержания молодая женщина, отвечая на вопросы оперативника, призналась в передаче секретных чертежей украинским спецслужбам. В качестве оплаты, по словам задержанной, они с супругом получили около 100 тысяч рублей.

Предприятие, на котором работали задержанные, не названо.

«Шпионский» скандал, связанный с предприятием оборонной промышленности в Нижнем Тагиле, случился уже во второй раз за неделю. Напомню, из-за желания провести интервью с сотрудниками «Уралвагонзавода» 30 марта по подозрению в шпионаже был задержан американский журналист Эван Гершкович, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Изольда Дробина,
собкор «Новой» на Урале

Источник: Новая газета


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