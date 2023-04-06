Безналичное будущее — ЕС собирается запретить использование физических денег

Законодательная инициатива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег может привести к уголовной ответственности за использование наличных, пишет издание Samnytt. Такое решение направлено на борьбу с преступностью и терроризмом, однако на деле оно ограничит свободу европейцев.



AP

Европейский союз представил новое предложение по отмыванию денег, которое затруднит использование наличных. Сторонники законодательной инициативы утверждают, что она направлена на борьбу с преступностью и терроризмом. Одновременно с этим критики закона заявляют о лишении людей права на неприкосновенность частной жизни со стороны государства, что является тревожным ограничением свобод граждан, пишет Samnytt.

Новое предложение включает среди прочего требование о том, чтобы все операции с наличными на сумму более €10 тыс. регистрировались и о них сообщалось властям. Государства-члены также должны будут создать национальный реестр всех владельцев наличных денег, чтобы соответствующие ведомства могли отслеживать и контролировать денежные потоки.

Критики считают, что речь идёт не только о криминализации наличных денег, но и о растущей слежке за финансовыми операциями граждан. Это вызывает серьёзные опасения у тех, кто дорожит свободой и правом на неприкосновенность частной жизни, отмечает издание.

По мнению представителя немецкой партии «Альтернатива для Германии» доктора Гуннара Бека, более строгий контроль над немецкими сберегательными и пенсионными транзакциями — совершенно неверный путь, когда внимание должно быть сосредоточено на отмывании денег организованными преступными группировками и исламистскими террористами.

В то время, когда всё больше стран и банков отказываются от наличных в пользу цифровых платёжных средств, это предложение можно рассматривать как ещё один шаг к «безналичному будущему», что делает общество ещё более уязвимым для кибератак и технологических сбоев, резюмирует Samnytt.