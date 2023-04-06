Genesis представил в Нью-Йорке новый концептуальный кроссовер Genesis GV80 Coupe Concept

Премиальная марка Genesis презентовала на выставка в Нью-Йорке новую модель концептуального кроссовера Genesis GV80 Coupe Concept.

Автомобиль имеет сходства с прототипом X Speedium, показанным годом ранее. Модель имеет дизайн внедорожника, однако все же удалось сохранить более умеренные габариты кузова. Стильные светодиодные фары и увеличенные воздухозаборники придают кроссоверу более агрессивный вид. Также не обошлось без дополнительного спойлера и уникальной формы крыши.

В салоне применили яркие кресла, видоизмененное рулевое колесо, а также дорогие материалы отделки. По поводу технических характеристик пока производителем не указано никаких подробностей о новом купеобразном кроссовере Genesis GV80 Coupe Concept.