 

Genesis представил в Нью-Йорке новый концептуальный кроссовер Genesis GV80 Coupe Concept

06.04.2023, 21:25, Разное
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Премиальная марка Genesis презентовала на выставка в Нью-Йорке новую модель концептуального кроссовера Genesis GV80 Coupe Concept.

Автомобиль имеет сходства с прототипом X Speedium, показанным годом ранее. Модель имеет дизайн внедорожника, однако все же удалось сохранить более умеренные габариты кузова. Стильные светодиодные фары и увеличенные воздухозаборники придают кроссоверу более агрессивный вид. Также не обошлось без дополнительного спойлера и уникальной формы крыши.

В салоне применили яркие кресла, видоизмененное рулевое колесо, а также дорогие материалы отделки. По поводу технических характеристик пока производителем не указано никаких подробностей о новом купеобразном кроссовере Genesis GV80 Coupe Concept.


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