«Подашь руку — затянет в водоворот»

Как в Уфе судят Лилию Чанышеву, внесенную в список террористов и экстремистов.

С 1 марта в Кировском районном суде Уфы проходят заседания в отношении Лилии Чанышевой — экс-координатора местного штаба* Алексея Навального. Уже полтора года она находится под арестом: ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества, а в сентябре 2022-го — добавили еще две статьи: о призывах к экстремизму и о создании организации, которая нарушает права граждан. Ей может грозить 18 лет тюрьмы.

Процесс над Лилией проходит в закрытом режиме — таково решение судьи Азамата Бикчурина, которого 31 марта президент Владимир Путин назначил председателем Уфимского районного суда. Адвокат Чанышевой Андрей Лепехин даже подавал в связи с этим отвод судье, ведь тот теперь трудоустроен не в Кировском суде. Но Бикчурин посчитал, что рассматривать дело он все же имеет право.

Когда Чанышеву задерживали, страна была другой, и ее уголовное дело вызвало широкий резонанс. Но сейчас, на фоне всего происходящего, о ее судьбе вспоминают все реже.

«Первое свидание»

«Спасибо, что пришли! За поддержку. Всех люблю. Спасибо, что вы есть», — успела выкрикнуть Лилия Чанышева группе людей, пока шла на очередное заседание.

Среди пришедших поддержать женщину — ее супруг Алмаз Гатин. Он ходит на каждое заседание — во вторник, среду, четверг. Сидит за закрытой дверью с 10.30 до 17.30. Это единственный способ увидеть Лилию вживую хотя бы на минуту: пока конвоиры ведут ее к двери и выводят из зала суда. Но и здесь силовики стараются разлучить Чанышеву с близкими: вход в здание суда перекрывают автомобилями, а коридоры — столами.

Да и водят ее, будто опасную убийцу, в сопровождении 10 человек в бронежилетах, с оружием, дубинками и даже с собаками.

Последние полтора года общение Лилии с мужем очень ограничено. Когда ее перевели в московское СИЗО-6, он отправился за ней, снял квартиру — надеялся, что жену все же отпустят под домашний арест, но этого не случилось. В Москве, пока шло следствие, супругам запрещали созваниваться и видеться. Были только письма — о личном.

— В переписке мы говорили друг о друге, ни о чем другом. Я всегда писал о Лилии, — рассказал Алмаз. — Письмо рассматривают в течение трех дней, потом приходит ответ. С отправкой и получением это примерно пять-семь суток.

Увиделись супруги впервые за полтора года только в Уфе 18 марта по разрешению судьи.

— Я всем говорил, что иду на первое свидание со своей женой. В СИЗО-1 встретиться можно только по субботам — это так называемый женский день, — рассказывает Гатин. — Мы виделись один час через решетку и стекло, разговаривали по телефону. Очень жалею, что не обнялся с ней. У меня, с одной стороны, некоторое облегчение, потому что смог увидеть любимого человека. С другой — опечалило, что Лилия сильно похудела.

«Мне повезло с таким человеком встретиться»

Гатин встретил Лилию в сложный период своей жизни. Весной 2016 года он потерял отца, спустя полгода попал в больницу из-за пневмонии и долго не мог выздороветь. Как объяснил доктор Алмазу, у него была психосоматика из-за неприятия смерти родителя. В этот период Алмаз впервые увидел Лилию.

— Мне попалась на глаза статья в газете, где было фото прекрасной девушки, — объясняет Алмаз. — Меня привлекла ее внутренняя красота, и я решил добиться ее внимания.

Я думаю, на высшем уровне души людей находят друг друга, и мое желание встретиться оказалось связано с тем, что мы должны были стать парой.

Тогда я еще не знал, что Лилия работает в крупнейшей аудиторской компании.

До прихода в политику Чанышева работала в крупной мировой аудиторской компании Deloitte.

Алмаз нашел Лилию в соцсетях, написал ей. Но ответила она не сразу — из-за большой нагрузки на работе. Завязалась переписка, дружба. Перед днем влюбленных в 2017 году Алмаз и Лилия впервые встретились, пошли ужинать вместе.

— Я больше слушал ее, чтобы не испортить нашу встречу. Лилия рассказывала о себе, что у нее есть желание сделать больше не только для себя, но и для своей республики [Башкортостана], дать надежду людям, — говорит Гатин. — Такие люди, как она, рождаются раз в сто лет, и мне повезло встретиться с этим человеком. Еще Лилия на свидании обращалась ко мне на «вы». Это напомнило те повести и рассказы, которые я читал в детстве про XVIII век.

Следующие четыре года Лилия занималась политикой в Башкирии, но в феврале 2021 года Алексея Навального посадили, а в апреле — закрылись его штабы. И Чанышева отошла от дел. «Я сказал, что пора бы и о семье подумать. Лилия ответила, что ждала этого предложения», — сказал Гатин.

17 апреля 2021 года сыграли свадьбу в Уфе. Молодожены отправились в свадебное путешествие за границу, вернулись в Россию. В ноябре супруги подумали, что счастье уже близко и Лилия беременна.

— Мы остались в своей стране, потому что любой лидер, политик должен быть со своим народом всегда, что бы ни случилось, — сказал Гатин. — До этого у нас тоже обыски проходили. Может, было немного наивно думать, что сейчас еще раз придем в участок — и нас домой отпустят. Но этого не случилось.

9 ноября Лилию Чанышеву сначала задержали, затем арестовали. Адвокаты, супруг и общественность пытались добиться изменения меры пресечения, указывая, что Лилия, вероятно, беременна. Люди высказывались о бессердечности ареста, выходили на одиночные пикеты, рисовали граффити. После всех анализов выяснилось, что Чанышева не ждет ребенка.

— В момент задержания мы были уверены, что Лилия в положении, — говорит Гатин. — И когда к нам приходили с обысками, у меня в голове пульсировала только одна мысль: «Лишь бы этот стресс не привел к выкидышу». Когда я узнал, что она не беременна, да, я расстроился.

Скажу так: дело Лилии — политическое, и я уверен, не будь его, наши дети во время этого интервью сидели бы сейчас рядом.

В чем обвиняют Чанышеву

Адвокат Сергей Макаренко разъясняет, какие обвинения вменяют его подзащитной. Первое — ч. 3 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения»).

— Обвинительное заключение у нас на 1200 листов. По объему как «Война и мир», — говорит Макаренко. — И там есть описание действий всего ФБК*, от митингов в Хабаровске и Томске до роликов Навального. И это на Чанышеву взваливается, раз она была членом ФБК. Сторона защиты считает так: Лилия может отвечать только за свои действия, а не за события в Архангельске или Москве.

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