Мнение: Китай поддержал Россию по Курилам, японцы превышают потолок и дефицит энергии в Японии

1. Когда-то Мао Цзэдун в пику Хрущёву и Брежневу поддержал претензии Японии на Южные Курилы. С тех пор китайцы не высказывались по этому вопросу. И вот теперь высказались (ссылка):



Китай впервые с 1964 года поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo со ссылкой на источники в КНР.

59 лет назад бывший председатель КНР Мао Цзэдун выражал поддержку Японии по проблеме принадлежности Курил, но с тех пор Китай не поднимал эту тему. Однако, по данным Kyodo, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным указал, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон».

Агентство предполагает, что это указывает на изменение китайской позиции в пользу Москвы. По мнению авторов Kyodo, изменение позиции Китая «укрепит уверенность России и еще больше затруднит переговоры» о мирном договоре с Японией.

2. С отказом Японии от российских нефти и газа что-то пошло не так (ссылка):



Япония добилась исключения из согласованного странами G7 потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам аналитиков издания, зависимость Японии от России в области ископаемого топлива объясняет нерешительность Токио в отношении «более полной поддержки Украины».

Ранее Япония добилась исключения для поставок из проекта «Сахалин-2», так как он стал ключевым источником поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

По словам представителя Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, наряду с природным газом на «Сахалине-2» добывается небольшое количество нефти, и ее необходимо продавать, чтобы продолжать производить СПГ. Сейчас Россия поставляет десятую часть импорта природного газа Японии, при этом за год количество приобретенных энергоресурсов выросло на 4,6 процента.

Впрочем, с исполнением «потолка» не ладится и у Европы. Вопреки ожиданиям, Еврокомиссия на днях отказалась снижать потолок, он так и останется на уровне 60 долларов за баррель (ссылка). Похоже, японцам и европейцам просто негде достать альтернативную нефть.

Нефти на планете дефицит. Так-то Россия будет продавать нефть, например, китайцам или индийцам — по нормальной цене. А те потом накрутят и перепродадут европейцам уже дороже рынка.

3. В японской энергетике сейчас происходит всё то же самое, что из европейской. Электричество очень дорогое, существует постоянная угроза отключения, из-за дефицита граждан заставляют экономить (ссылка):

Столица Японии уже летом может опять столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии.

Энергокомпаниям Японии для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу, пишет агентство Kyodo.

Этот показатель в столичном регионе, входящем в зону ответственности энергокомпании Tokyo Electric Power, предстоящим летом может упасть до этой критической отметки в случае аномальной жары.

Тяжелая ситуация в Японии сложилась в связи с тем, что были остановлены некоторые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС идет медленно ввиду того, что местные власти зачастую не дают нужного разрешения, пишет ТАСС. Еще одним негативным фактором стал мировой рост цен на энергоносители.

Для преодоления нехватки электроэнергии была возобновлена работа некоторых устаревших ТЭЦ, а правительство призывает население экономить, сократив потребление электроэнергии.