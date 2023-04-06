Мнение: О подставе Украины с «Абрамсами»… Классика развода?

А вот это уже и правда интересно.

Америка буквально выкручивала руки союзникам по НАТО, чтобы те дали для ВСУ танки. Европейцы стойко сопротивлялись, как могли. Не потому, что как-то боялись «эскалации», но больше в силу того, чтобы не вскрылась убийственная для Альянса правда: работоспособных машин осталось по минимуму и самим не хватает.

Но теперь выясняется нечто ещё круче!

Обучение украинских военных управлению американскими танками «Абрамс» начнётся в ближайшее время, заявил представитель Пентагона. «Мы всё ещё работаем над закупкой оборудования, поэтому ещё не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро», – сказал источник в Минобороны США.

Решение по танкам было принято в январе и стало частью сделки с союзниками, чтобы вынудить ФРГ отправить и согласиться отправить для нужд ВСУ «Леопарды». Но его также назвали резким разворотом в позиции Вашингтона, который ранее отказывался отправлять «Абрамсы» под предлогом того, что они слишком сложны в эксплуатации и требуют больших затрат в обслуживании. Впрочем, в Вашингтоне сразу предупредили, что отправка «Абрамсов» Киеву может занять продолжительное время.

Всего США пообещали отправить Украине 31 танк, что равнозначно танковому батальону в классификации украинской армии. Но теперь понятно, что к «весеннему контрнаступу» не поспеет ни один.

Таки всё же развели и «побратимов», и «союзников»?

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