Мнение: 25 лет лишения свободы

Охереть, конечно. Вот, прямо из Википедии:

“Влади́мир Влади́мирович Кара́-Мурза́ (род. 7 сентября 1981, Москва) — российский оппозиционный политик, тележурналист, режиссёр, публицист. Бывший председатель совета «Фонда Бориса Немцова за свободу»[3]. В 2015—2016 годах заместитель председателя Партии народной свободы[4]. Член бюро демократического движения «Солидарность», Координационного совета российской оппозиции. Вице-президент Фонда «Свободная Россия». С 7 сентября 2019 по 26 февраля 2022 года ведущий программы «Грани недели» на радио «Эхо Москвы».

Автор многочисленных публикаций в российской и мировой прессе, в том числе в «Новой газете», «Независимой газете», «Нью Таймс», «Вашингтон пост», «Уолл-стрит джорнал», «Файнэншл таймс», «Уорлд аффэрс» и др. Колумнист интернет-издания Ежедневный журнал. Член Союза журналистов России.

Автор и режиссёр документальных фильмов «Они выбирали свободу» и «Немцов».

Ведёт еженедельную англоязычную колонку Spotlight on Russia с анализом политической ситуации в России на сайте американского журнала «World Affairs».

10 октября 2022 года Владимир Кара-Мурза стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела.

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Отравление (2015)

26 мая 2015 года Кара-Мурза вместе с коллегой по партии ПАРНАС пообедал в одном из ресторанов в центре Москвы, а затем, в здании МИА «Россия сегодня», встретился с двумя другими коллегами[48]. В ходе беседы с ними Кара-Мурзе внезапно стало плохо[48]. Сначала у него ускорилось сердцебиение, затем началась рвота[48]. Когда приехала скорая помощь, он уже практически не мог двигаться[48]. Врачи сначала подумали, что у него случился инфаркт, но позднее поставили диагноз «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации»[48][49]. Кара-Мурзу сначала госпитализировали в городскую клиническую больницы им. Давыдовского, а вечером того же дня перевезли в кардиологическую клинику им. Бакулева, где начали готовить к операции. По словам адвоката Кара-Мурзы Вадима Прохорова, в больницу приехал известный кардиохирург Михаил Алшибая, который со словами «Что вы делаете? Сердце в порядке, это же отравление!» остановил операцию[50]. Было решено отправить пациента в 1-ю городскую больницу имени Пирогова[51]. 27 мая Владимир был госпитализирован в Первую Градскую больницу[52]. У Кара-Мурзы стали отказывать легкие, сердце, почки, печень…

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Отравление (2017)

2 февраля 2017 года Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в Городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина (бывшая городская больница № 7) в Коломенском проезде в Москве с такими же симптомами отравления, что и в 2015 году[69]. В это время директором больницы был тот самый Д. Н. Проценко, который спас Кара-Мурзу в 2015 году. 13 февраля Кара-Мурзу перевели из реанимации в терапевтическое отделение[70]. 19 февраля его выписали из больницы, после чего он прошёл курс реабилитации за границей[71]. Пробы крови Кара-Мурзы, а также образцы волос и ногтей были отправлены во Францию, США и Израиль для токсикологического анализа[72]. Осенью 2018 года стало известно, что ФБР отказалось опубликовать результаты проведённых лабораторных анализов[73].

В апреле 2018 года Следственный комитет РФ возобновил проверку по факту отравлений Владимира Кара-Мурзы. Его адвокат Вадим Прохоров связал пробуждение интереса СК к этому делу с отравлением Скрипалей[74]. 25 мая 2021 года стало известно, что Московское управление Следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело об отравлениях журналиста Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

Опубликованное в феврале 2021 года журналистское расследование Bellingcat заявляет о возможной причастности к отравлению Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах и к отравлению Алексея Навального одной и той же группы ФСБ (ВИКИПЕДИЯ)

Из той же Вики: 11 апреля Владимира Кара-Мурзу арестовали за “фейки о российской армии”. С тех пор его судят, а он – за решеткой.

И вот теперь – новое известие: прокурор запросил для Владимира Кара-Мурзы… 25 лет лишения свободы. Вроде бы даже в “законе о фейках” таких гигантских сроков нет?! “О фейках” – нет, но на суде ему пришили заодно и госизмену.

В общем – отравить так и не удалось, слишком живуч оказался. Решили в тюрьме законопатить.