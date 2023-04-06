Геометрия любви: 7 фильмов о любовных треугольниках

Нежная кожа

Франсуа Трюффо, автор легендарных “400 ударов” и один из отцов французской новой волны, в 1964 году создал одну из самых неканоничных драм о любовных треугольниках. История отношений успешного литературного критика, его жены Франки, гранд-дамы светского Парижа, и юной стюардессы Николь, которую он встретил во время одной из командировок. На первый взгляд кажется, что это классическая любовная история о расстроенном браке и ниоткуда появившейся молодой любовнице. Но постепенно история сосредотачивается на женщинах, ставших жертвами этой трагедии чувств: Франка ищет справедливость и месть, а Николь — эмансипацию и свободу от неравных отношений.

Посмотреть фильм можно в Лектории Музея «Гараж» 9 апреля.

Реальность кусается

Режиссерский дебют Бена Стиллера, известного по романтическим комедиям 2000-х и редким, но запоминающимся ролям в американском независимом кино. Техас, середина 90-х, героиня Вайноны Райдер, начинающий режиссер, разрывается между старым другом, обаятельным раздолбаем-музыкантом Итаном Хоуком, и успешным сотрудником телевизионной компании Беном Стиллером. Культовая для поколения 90-х инди-мелодрама о самом сложном выборе — к чему стоит прислушаться, к разуму или сердцу?

Третья Мещанская

Скандальная мелодрама Абрама Роома времен НЭПа. Вопросы построения нового прогрессивного общества будоражили художников и режиссеров 1920-х, в том числе они рассуждали, может ли новая семья быть “несобственнической”, состоять не только из одной пары? Печатник Владимир и его жена Людмила решаются на эксперимент и впускают в свою пару Алексея, старого фронтового приятеля Владимира.

Трудности перевода

Самый громкий фильм Софии Копполы, получивший четыре номинации на “Оскар” и взявший награду за лучший оригинальный сценарий. Двое американцев, знаменитый актер Боб (Билл Мюррей) и новоиспеченная жена известного фотографа Шарлотта (Скарлетт Йоханссон) ищут спасения от одиночества в чужом и холодном Токио. Оба они в браке и оба несчастливы. Случайность сводит их вместе, и возникшие между ними невыразимые платонические чувства оберегают их от неприглядной и безрадостной привычной жизни.

Красная ракета

Черная комедия Шона Бейкера, фильм-номинант на Золотую пальмовую ветвь международного Каннского кинофестиваля 2021 года. Дерзкая картина о любовных похождениях неудачливой порно звезды Майки Дэвиса. После 20-ти лет работы в индустрии для взрослых, он возвращается в родной город, где возобновляет отношения с бывшей женой и одновременно заводит роман с молодой продавщицей пончиков Клубничкой.

Большой всплеск

Жаркая итальянская драма Луки Гуаданьино о роковой встрече рок-звезды в исполнении Тильды Суинтон, потерявшей голос, и ее молодого любовника, экс-возлюбленного и его молодой дочери. Они проведут несколько дней на вилле на Сицилии, отношения между ними станут до предела запутанными, и только страшный случай расставит все на свои места.

Земля под ногами

Чувственная мелодрама Карлоса Маркеса-Марсета о проверке чувств на прочность. Пара богемных девушек, Ева и Кэт, беззаботно живет на барже, дрейфующей по Лондону. Вскоре у них останавливается Роджер, их друг из Барселоны. Кэт, давно мечтавшая о ребенке, решает предложить их новому соседу стать отцом. Тройка испытывает множество граней чувств и разочарований, но в итоге все они находят себе место в этом союзе.