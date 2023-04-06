 

FAW запускает в РФ продажи лифтбека Bestune В70 и кроссовера Bestune Т55

06.04.2023, 20:00, Разное
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Китайская компания FAW объявила о начале продаж на российском рынке новых моделей кроссоверов FAW Bestune В70 и FAW Bestune Т55.

Известно, что в зависимости от комплектации и модели стоимость нового паркетника составит от 2,2 до 2,8 млн рублей. Новый FAW Bestune В70 обладает 1,5-литровым бензиновым мотором, который выдает 124 л.с. мощности. Кроме того, кроссовер получил уменьшенный расход топлива около 6,4 литра. В улучшенной комплектации установили 2-литровый агрегат на 160 л.с. мощности.

Кроссовер получил сдвоенные патрубки выхлопной системы, придающие более агрессивный вид. Вторая модель FAW Bestune Т55 оснащается 1,5-литровым двигателем на 124 л.с. мощности.


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