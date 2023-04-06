Он харизматичен, военный тактик и прославился как «мастер обмана»: как распознать Антихриста по четырем признакам

Личность Антихриста долгое время была источником споров и беспокойства для христиан. В Библии есть предупреждение о том, что многие люди будут обмануты его ложью или не смогут распознать его таким, каким он является на самом деле. Ни один христианин не хочет быть обманутым этой пугающей демонической фигурой.

Сложность идентификации

Учитывайте, что многое зависит от успешной идентификации Антихриста. Библия изобилует стихами, предупреждающими об этом лжепророке и намекающими на деяния, которые раскрывают Антихриста таким, каким он является.

Важно помнить, что завоевания Антихриста будут рассматриваться как законные. В откровении 13 говорится, что Антихристу будет разрешено вести войну со святым народом Божьим и дана власть, чтобы распространить свою власть на каждое племя и народ.

Христиане должны быть бдительными и обязательно сохранять недоверие к новым харизматичным умным личностям, которые стремятся к власти. Очарование такими людьми может ослабить бдительность. Всегда важно рассматривать речи предполагаемого Антихриста через призму собственного разума. Будьте осторожны с теми вещами, которые кажутся совершенными. Вот четыре признака, которые могут раскрыть истинную личность Антихриста.

Харизма и способность творить чудеса

Антихрист склоняет людей на свою сторону. Этот факт является неоспоримым и основывается на описаниях этой личности в Библии. Антихристом восхищается множество людей, и велика вероятность, что это приятный собеседник, который завоевывает внимание тем, что говорит великие вещи.

Те, кто следует за Антихристом, готовы выполнять его пожелания беспрекословно. Они преследуют тех, кто с подозрением относится к Антихристу или отрекается от него. Многие злобные личности являются довольно харизматичными. Они хорошо устанавливают связи с людьми и говорят, казалось бы, правильные вещи в нужное время. Такие люди словно излучают уверенность, которая придает мнению авторитет.

Что еще отличает Антихриста от других харизматичных лидеров, так это его способность творить чудеса. Это позволит убедить многих людей в том, что Антихрист – вернувшийся Мессия, а не враг Христа. Во втором Послании сказано, что пришествие Антихриста совпадет с многочисленными знамениями и чудесами. Одно из этих ложных чудес может дать нам несколько физических характеристик Антихриста. В откровении тринадцатом ведется речь о том, что Антихрист переживет смертельную рану, а затем чудесным образом выживет или даже вернется из мертвых, убедив многих, что на самом деле Антихрист – вернувшийся Иисус.

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Ум и богохульство

Антихрист умен, он захватывает власть с помощью интриг, он является настоящим “мастером обмана”. Антихрист – это некий очаровательный умный психопат, который расчетлив и может даже обрести мировую известность множеством разных способов. Один из них – это роль военного тактика. Антихрист может быть могущественным военачальником, непревзойденным гением своего времени, который склоняет людей нападать, когда жертва чувствует себя в безопасности.

Рядом с умом идет и богохульство. Кажется, что именно это довольно простой способ идентифицировать Антихриста. Но важно вспомнить, что Библия определяет как богохульство любое использование имени Господа всуе.

Теперь подумайте о том, как часто фраза «о, мой Бог» используется для обозначения некоторых эмоций. Именно поэтому распознать Антихриста будет сложно, особенно в современном мире, где религия часто используется не по назначению.

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Умному человеку может быть очень легко использовать богохульство и не быть распознанным в качестве Антихриста. Но люди смогут распознать неверную личность, когда богохульство достигнет неслыханных высот, а сам Антихрист попытается доказать всем, что он и есть Бог. Но до этого времени никто не сможет распознать Антихриста, когда он использует имя Иисуса Христа как ругательство, когда он поражен или зол.

Победитель

У Антихриста хватит хитрости, чтобы стать успешным военачальником. Если рассматривать две личности – талантливый тактик и завоеватель, Антихрист будет последним. Эта личность захватывает земли, которые не принадлежат его народу. Его завоевания важны для самого итога. В откровении 13 прямо говорится, что Антихристу удастся завоевать народ Божий, по крайней мере, на время.

Экономический контроль

Помимо получения военного контроля над большей частью мира Антихрист получит экономический контроль. В откровении 13 обсуждается печально известное число зверя, и оно связано с контролем Антихриста над экономикой.

Согласно священным писаниям, Антихрист заставит всех людей быть отмеченными надписью на руках или лбах. И только тем, у кого будет этот знак, окажется разрешено покупать или продавать. В писаниях не указано, будет ли Антихрист использовать силу или харизму, чтобы заставить людей принять его знак, но люди могут быть поставлены перед выбором: отказаться от знака или потерять шанс выжить.