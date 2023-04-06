Мнение: Репарации афроамериканцам, «неподкупный» американский суд и ненужные гонгонгкские оппозиционеры

1. Продолжает развиваться история с «репарациями» чернокожим американцам, которые активисты требуют от государства. В Калифорнии уже запросили сумму в 800 миллиардов долларов (что составляет 2,5 годового бюджета штата). Обоснование для компенсации следующее: «десятилетия избыточного применения полицейской силы, непропорционального заключения в тюрьмы и дискриминации в сфере жилья» (ссылка).



Не вполне понятно, однако, кому платить – всем афроамериканцам, либо только тем, кто родился в США, либо потомкам рабов, завезённых в Америку в XIX веке и ранее (кстати, штат Калифорния не относился к рабовладельческим и вообще был основан только в 1850 году, незадолго до отмены рабства в США).

Похоже, что решать данный вопрос вскоре будут не только в Калифорнии, но и на федеральном уровне. Американские власти собираются включить в переписи населения вопрос «Являетесь ли вы потомками рабов?» (ссылка). Нет сомнения, что с учётом перспективы репараций в потомки запишутся все, кто только можно, включая и многих белых.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Как сообщают нам дятлы Fox News, «в мае 2021 года финансист Джордж Сорос вложил миллион долларов в PAC Color of Change, который после этого обратил внимание [на выборы окружного прокурора Нью-Йорка] и потратил большие деньги, чтобы поддержать кандидатуру Элвина Брэгга. Сын Сороса, Джонатан Сорос, и жена Джонатана, Дженнифер Аллан Сорос, также сделали пожертвования непосредственно на кампанию Брэгга, согласно отчетам о финансировании кампании в Нью-Йорке, рассмотренным Fox News Digital».

Спустя менее чем два года окружной прокурор Нью-Йорка Брэгг выдвинул уголовные обвинения в адрес 45-го президента США и главного кандидата от американской оппозиции Д.Ф. Трампа.

Справка-малютка: Color of Change – активистская НКО, занимающаяся «усилением политического голоса афроамериканцев».

У нас часто спрашивают, «зачем они плодят себе эти боевые меньшинства». Да вот зачем…

3. Блогер Китайский связной комментирует печальную историю уехавшего из Гонконга в Великобританию оппозиционно настроенного молодого человека, который столкнулся в Лондоне с невозможностью найти работу, проблемами с жильём и «культурными различиями» (ссылка):

Очередная история успеха сбежавшего из Гонконга на волне истерики “бежим все, тут всё вот-вот обрушится, ведь тоталитарный коммунизм наступает”.

В легендах все поголовно гении с тремя высшими образованиями, талантами во всех сферах и двигающие экономику вперёд, по факту – никчёмные туповатые истерики, поддавшиеся на развод “да достаточно в Лондон поехать, сказать что ты из Гонконга и против Китая, и тебя сразу поселят жить в личный дом и оплатят все расходы”. “Ты только на баррикады разок выйди, чтобы тебя менты задержали, и сразу с этой бумагой в консульство, там статус беженца дадут, увезут в Британию и до пенсии кормить будут”, ага.

Теперь ноет, что ничего делать не умеет, никому не нужен, и вообще человек второго сорта (оказывается! внезапно! для местных в Британии гонконгер не сверхчеловек, а недочеловек! удивительно! шок! интриги, скандалы, расследования!)

Потом Блумберг и прочие WMSM, как говорится (western mainstream media), напишут про миграцию лучших людей.