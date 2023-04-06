Mash: в Санкт-Петербурге эксгибиционист пытался зазвать 12-летнюю девочку в автомобиль
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В Санкт-Петербурге житель пытался пригласить двенадцатилетнюю девочку в свою Toyota Camry. Об этом рассказал телеграм-канал Mash на Мойке.
На данный момент мать девочки уже подала заявление в полицию. По словам женщины, 5 апреля возле автобусной остановки “Улица Жукова” девочка заметила подозрительного мужчину, который сидел в Toyota Camry, у него были спущены штаны. Прибежав домой, девочка через какое-то время вышла на улицу, но ситуация повторилась вновь. Школьница также утверждает, что житель в салоне приглашал ее присоединиться к. В настоящее время проводится проверка.
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