Mash: в Санкт-Петербурге эксгибиционист пытался зазвать 12-летнюю девочку в автомобиль

В Санкт-Петербурге житель пытался пригласить двенадцатилетнюю девочку в свою Toyota Camry. Об этом рассказал телеграм-канал Mash на Мойке.

На данный момент мать девочки уже подала заявление в полицию. По словам женщины, 5 апреля возле автобусной остановки “Улица Жукова” девочка заметила подозрительного мужчину, который сидел в Toyota Camry, у него были спущены штаны. Прибежав домой, девочка через какое-то время вышла на улицу, но ситуация повторилась вновь. Школьница также утверждает, что житель в салоне приглашал ее присоединиться к. В настоящее время проводится проверка.