Tesla: переход на “зеленую энергию” будет на $4 трлн дешевле, чем сохранение обычной энергетики

По оценкам аналитиков Tesla, стоимость перехода на возобновляемые источники энергии в течение следующих двадцати лет превысит 10 триллионов долларов. Однако продолжение сжигания ископаемого топлива обойдется гораздо дороже.

В отчете, опубликованном в среду, 5 апреля, компанией Tesla, подробно описывается стоимость перехода на возобновляемые источники энергии. По мнению аналитиков компании, если нынешнее использование нефти и газа продолжится, странам потребуется инвестировать 14 триллионов долларов. То есть на 4 триллиона больше.

Илон Маск, основатель Tesla, заявил, что за 20 лет эта сумма (10 трлн долларов) составит 0,5% для мировой экономики. “Это не такие уж большие деньги”. В докладе говорится, что для перехода к “зеленой” энергетике необходимы крупномасштабные хранилища энергии, с огромным количеством аккумуляторных батарей и подземных водородных хранилищ. Он также включает в себя строительство большого количества солнечных электростанций и батарей для хранения возобновляемой энергии. Также необходимо перестроить системы энергоснабжения различных объектов, от домов до заводов.

По расчетам Tesla, человечеству требуется 30 000 ГВт “зеленой” электроэнергии и 240 ГВт-ч для ее хранения. По оценкам BloombergNEF, к 2021 году в мире будет произведено 3,2 млн ГВт возобновляемой электроэнергии. К 2030 году планируется создать накопителей для 1,4 ГВт-ч.