 

Мнение: О страшно обидчивых украинцах… За что они нас так?

06.04.2023, 19:10, Разное
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Опять позвонили из «Банка ВТБ», прямиком из днепровского филиала. Красивый женский голос, представилась «Викторией». Мол, заявочка от Вас, уважаемый Андрей Петрович, поступила на кредит: подтверждаете?

– Вау! – отвечаю. – Как здорово-то! Это ж просто чудо какое-то…
– А что Вас так удивило? – недоумевает собеседница на том конце трубки.
– Да голос у Вас прекрасный, – говорю. – Надоело уже «фрикативное “гэ”» слышать.
– Спасибо, – отвечает, не растерявшись, хотя скрипт уже поломан. – У Вас тоже ничего такой. Мужественный…
– Ой, ну это мелочи. А Вы, Вика, из какого офиса ВТБ мне звоните? Из крымского или львовского?

Бросила трубку. Но главное было дальше.

Минут через 5 «из ВТБ» перезвонили. Голос уже мужской и хара́ктерный. Представился «Дмитрием» и заголосил:
– Що ж ти, москаль, наших дівчат ображаєш? Будь ти клятий з усією родиною!

Еле-еле успел вклиниться и послать.

Ой-вэй! Украинцы, что ж вы такие неженки стали?

Ну вам ли обижаться, что в ваше же дерьмо точечно вас макают?

Никак не привыкнете что ли?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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