Мнение: О страшно обидчивых украинцах… За что они нас так?

Опять позвонили из «Банка ВТБ», прямиком из днепровского филиала. Красивый женский голос, представилась «Викторией». Мол, заявочка от Вас, уважаемый Андрей Петрович, поступила на кредит: подтверждаете?

– Вау! – отвечаю. – Как здорово-то! Это ж просто чудо какое-то…

– А что Вас так удивило? – недоумевает собеседница на том конце трубки.

– Да голос у Вас прекрасный, – говорю. – Надоело уже «фрикативное “гэ”» слышать.

– Спасибо, – отвечает, не растерявшись, хотя скрипт уже поломан. – У Вас тоже ничего такой. Мужественный…

– Ой, ну это мелочи. А Вы, Вика, из какого офиса ВТБ мне звоните? Из крымского или львовского?

Бросила трубку. Но главное было дальше.

Минут через 5 «из ВТБ» перезвонили. Голос уже мужской и хара́ктерный. Представился «Дмитрием» и заголосил:

– Що ж ти, москаль, наших дівчат ображаєш? Будь ти клятий з усією родиною!

Еле-еле успел вклиниться и послать.

Ой-вэй! Украинцы, что ж вы такие неженки стали?

Ну вам ли обижаться, что в ваше же дерьмо точечно вас макают?

Никак не привыкнете что ли?

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