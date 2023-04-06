 

Актер Максим Аверин выпустил коллекцию футболок

06.04.2023, 18:55, Разное
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Как известно, ни один гардероб не обходится без базовых футболок, ведь это основа любого повседневного образа. Их можно носить под любой аутфит, и даже одну поверх другой, а также с успехом сочетать со строгими костюмами. Именно поэтому российский актер театра и кино Максим Аверин выпустил собственную коллекцию базовых футболок под брендом MAXIM AVERIN.

Основными цветами линейки стали: бежевый, молочный, белый, хаки, черный и фуксия. Модельный ряд разнообразен — есть классические и укороченные футболки, оверсайз и приталенные.

Основной акцент сделан на моделях в базовом стиле. Модели MAXIM AVERIN выполнены из премиального трикотажа из кулирной глади качества пенье. Все изделия бренда производятся в России, технологический процесс производства контролируется. Тщательно отбираются ткани, подбираются лекала, проверяется качество.

Максим АверинФутболки бренда MAXIM AVERINФутболки бренда MAXIM AVERINФутболки бренда MAXIM AVERINФутболки бренда MAXIM AVERINФутболки бренда MAXIM AVERINФутболки бренда MAXIM AVERIN


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