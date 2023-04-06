 

Bloomberg – ответ на новую геополитическую реальность — Латвия возвращает обязательную службу в армии

06.04.2023, 18:50, Новости дня
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С 1 июля в Латвии возвращается обязательная военная служба: для прохождения подготовки продолжительностью 11 месяцев будут призывать мужчин в возрасте от 18 лет, передаёт Bloomberg. Как отметили в министерстве обороны страны, этот шаг вызван появлением «новой геополитической реальности и обстановки в сфере безопасности» после начала российской спецоперации на Украине.


АР

Сейм Латвии проголосовал за введение обязательной военной службы, чтобы увеличить численность вооружённых сил страны на фоне российской спецоперации на Украине, пишет Bloomberg. 

В среду 68 парламентариев проголосовали за создание государственной службы обороны, которая с 1 июля начнёт призывать мужчин в возрасте от 18 лет для прохождения подготовки продолжительностью 11 месяцев. Также в стране будет предусмотрен вариант альтернативной гражданской службы. Против возвращения в стране обязательной военной службы, которая была отменена в 2007 году, высказались 11 членов сейма.

Как отмечает новостное агентство, Латвия, наряду с соседними странами в Балтике, является одним из наиболее активных критиков действий РФ на Украине, призывая к усилению санкций и расширению военной поддержки Киева.

В своём заявлении министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что российская спецоперация на Украине привела к появлению «новой геополитической реальности и обстановки в сфере безопасности». По словам Мурниеце, возвращение обязательной военной службы — ответ Риги «на новую обстановку в плане безопасности в нашем регионе».


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