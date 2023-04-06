Fox – Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине, но политики живут фантазиями о Второй мировой

Соединённые Штаты могли бы легко завершить конфликт на Украине, ведь именно они по сути управляют НАТО. Однако лидеры страны фантазируют о военной победе над Россией, предупреждает ведущий Fox News Такер Карлсон. И если раньше интервенции сходили Штатам с рук благодаря тому, что доллар был всемирной резервной валютой, то «война против РФ может стать последней».

Как всё можно исправить? Если закончить войну на Украине немедленно, то это поможет. И нам это доступно, ведь мы отвечаем за НАТО, но мы даже не пытаемся это сделать, а ещё сильнее идём в сторону прямого конфликта с Россией, обладающей ядерным оружием. А политики в Вашингтоне ослеплены своими странными бумерскими фантазиями о Второй мировой войне. Будто они — Уинстоны Черчилли, а Зеленский — лидер французского сопротивления.

Мы можем дать миллион примеров, удержаться невозможно. Вот в марте лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл:



МИТЧ МАККОННЕЛЛ, сенатор США: Я постараюсь объяснить это американцам. Победить Россию на Украине — это самое важное в мире сейчас.

Победить Россию на Украине — это не самое важное в мире сейчас для Соединённых Штатов! Даже в топ-15 не входит! Это даже менее важно, чем отказ от импорта фентанила в США. И это гораздо менее важно, чем сохранение ценности американского доллара.

Но если Митч Макконнелл и Джо Байден и остальные эти безрассудные лидеры добьются своего, всё больше стран сделают то, что многие уже сделали, — откажутся от американского доллара. И что будет тогда? Все доллары вернутся на родину. И ценность нашей валюты ещё больше упадёт. И это приведёт к бедности в Соединённых Штатах. И это приведёт к типичному снижению политической и культурной ценности, что неизбежно приходит после экономического коллапса. Катастрофа!

И мы это уже наблюдали. Конечно, вы знаете знаменитые сцены из Германии начала 1920-х — тележки, полные банкнот: чтобы купить чашку кофе, нужно было 30 фунтов наличных. Дети, играющие обесцененными охапками немецких марок. Это была Веймарская республика, и она развалилась из-за гиперинфляции. И экономический коллапс привёл к коммунистическим революциям в Германии, а затем пустоту заполнил нацистский режим. Это всё хорошо известно, это уже клише.

Но, кажется, вот, что все забыли. Что привело к экономическому коллапсу, из-за которого загорелся мир? Кто-нибудь помнит? Почему немецкое правительство подорвало собственную валюту? Всё просто. Немецкое правительство набрало слишком много кредитов, чтобы оплатить бесцельную войну. Да, всё из-за бесцельной войны.

И если это звучит знакомо, то потому, что мы неоднократно десятилетиями так делали. Мы делали так во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане. И каждый раз нам это сходило с рук, потому что мы единственные, кто держит мировую резервную валюту. Но на этот раз всё может быть совершенно иначе. Война против РФ может стать последней, которую мы потянем.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.