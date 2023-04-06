Скандалы: «Свой стакан с водой обязательно накрывал салфеткой, защищал от микробов»

Предсказания и странные привычки Жириновского раскрыл ближайший соратник вождя ЛДПР

Год назад, 6 апреля умер Владимир Жириновский — один из ярчайших и самых неоднозначных политиков современной истории России. За этот год его уже успели окрестить Кассандрой нашего времени: то тут, то там цитируются настоящие и вымышленные предсказания ВВЖ. Но с тем, что Жириновский обладал отменным политическим чутьем, согласны все без исключения.

Понять феномен легенды российской политики «МК» попытался с помощью Ярослава Нилова — заместителя главы думской фракции ЛДПР, в прошлом году оставшейся без партийного вождя.

— Под занавес в прошлом году Жириновский удивил всех одним прогнозом — в 2021 году политик предсказал дату начала СВО на Украине. Чем это можно объяснить?

— То, что он давал точные прогнозы и умел предвидеть события на интуитивном уровне — это факт. Такие люди, как он, многие вещи говорят прозорливо. Он сопоставил огромные пласты информации и озвучил то, что пришло ему в голову на тот момент.

— С трибуны Думы тогда он назвал дату 22 февраля 2022 года, ошибся на пару дней. Настаиваете на простой интуиции?

— Да. И думаю, что 22 февраля 2022 года он сравнил с 22 июня 1941 года. И это оказалось пророчеством. Возьмите Вольфа Мессинга, Вангу. Эти люди другого измерения. Мы жили с этой прозорливостью Жириновского и привыкли к точности его прогнозов и их реализации. Сколько раз было — он давал нам поручение, а потом отчитывал нас: «А я же вас предупреждал. Я видел наперед, как это будет».

— Многим запомнилось грандиозное прощание с Владимиром Жириновским. Раньше всех с политиком в колонный зал проститься пришел Президент России Владимир Путин. Вы организовывали эти похороны?

— Да. Жириновского проводили в последний путь действительно красиво — это факт. Огромное количество людей пришли с ним попрощаться. И эту церемонию мы продлили на несколько часов, чтоб все желающие могли пройти в Дом Союзов и положить цветы возле его гроба. К нему постоянно приходят посетители. Простые люди приносят по две гвоздички, кладут открытки, иконки, записки, лампадки, свечи.

— Но бронзовый памятник Владимиру Жириновскому еще при жизни открывал скульптор Зураб Церетели…

— Уточню — это не памятник, а скульптура, она была подарена Церетели Жириновскому при жизни и установлена во дворе Центрального аппарата партии.

«Не плачьте сильно, я славно пожил»

— Жириновского специально похоронили на Новодевичьем кладбище по соседству с могилой Бориса Ельцина?

— Недалеко от Ельцина. Но тут нет никакой связи. Был свободный участок, и из уважения к Жириновскому московские и федеральные власти решили там его похоронить.

Мало кто знает, что лет 18 назад Владимир Жириновский взял себе участок земли на Троекуровском кладбище для семейного захоронения. Так как я руководил тогда аппаратом Жириновского, я этим занимался. С Ваганьковского кладбища мы перевезли туда колбу с прахом мамы Жириновского, установили ей там большой памятник. На этот же участок из Алма-Аты привезли бабушку его. Останки дедушки не нашли, привезли только землю из украинского Костополя. В Израиле была найдена могила отца Жириновского, которого сын вживую никогда не видел. В 2006 году благодаря журналистам федерального телеканала он нашел захоронение, поехал в Израиль, но останки отца власти не дали вывезти из страны. Он взял лишь землю для захоронения. Потом умерла одна его сестра, потом брат, следом — вторая сестра. Если посмотреть на это семейное родовое захоронение, то в его центре Жириновский распорядился оставить место. Понимаете, для кого… Но родственники Жириновского сказали «Нет, человек такого уровня должен быть похоронен на Новодевичьем кладбище», и такое решение было принято.

Запомнилось еще, как Жириновский, готовясь к выборам в Госдуму 2003 года и агитационной поездке по Кавказу, придумал себе эпитафию, которая потом долго лежала у него под стеклом на столе. Эпитафия гласила: «Не плачьте сильно, я славно пожил. Ваш Владимир Жириновский». Но для памятника решено было взять более известные его цитаты.

— Каким вы запомнили Владимира Вольфовича?

— Несмотря на всю свою внешнюю жесткость и темпераментность, Жириновский был очень сентиментальным человеком. Помню, в 2009 году Александр Гордон снимал фильм к двадцатилетию ЛДПР. Во время интервью он вспомнил историю доведенной до отчаяния бабушки. Она подошла к нему на одном из полустанков, через которые проходил агитационный поезд ЛДПР, и говорит: «Миленький, дай мне денег, а то я уже позабыла вкус колбасы». Он рассказывал это журналисту и плакал.

И история диаметрально противоположная. Однажды жарким летом Жириновский поехал в какой-то из регионов. Женщина в сарафане подходит к нему, говорит: «Дай старой на похороны», а он ей: «Какая ты старая? Молодая еще. Где паспорт?» Она ему: «С собой». Он ей: «Давай бери, пошли в загс, невеста еще». Как же она непринужденно тогда рассмеялась и как была довольна!

— С ним было не скучно. А как руководитель фракции человек он жесткий был? Какой была внутренняя структура в партии, может, наказывал вас как-то особо?

— Он был достаточно жесткий. Иногда на эмоциях, конечно, он мог совершить грубые поступки. Потом извинялся и говорил: «Не обижайтесь на меня, такая нагрузка, я был не прав, тут надо было по-другому». Ну, во-первых, он был крайне дисциплинированным человеком. Если мероприятие назначено на 14.00, значит, считал, что максимум в 13.55 надо быть. Он ненавидел опаздывать, говорил, что любое опоздание злит избирателей. Ну и потом он был человеком просто с глубоким чувством юмора. В целом — дипломат по своей натуре, всегда искал компромисс для того, чтобы выйти из любых, самых сложных и нестандартных ситуаций.

«Со школьной скамьи»

— Когда и как вы познакомились с Владимиром Жириновским?

— Более 25 лет назад, когда учился в продвинутой школе поселка Некрасовка. У нас был очень активный неравнодушный учитель истории, который предложил старшеклассникам создать политический клуб. Основной идеей клуба было приглашать на общение со школьниками представителей власти. Когда мы начали обсуждать, кого звать, решили, что даже глава управы нам будет мелковат — кому интересны разговоры про ржавые трубы канализации? Тогда прозвучали две фамилии: Лужков как мэр Москвы и Жириновский. О Жириновском я тогда слышал как о скандальном политике, который в прямом эфире облил соком Немцова. Начали обсуждать, и кандидатура Лужкова сама собой отошла на второй план, остался Жириновский. Среди учеников звучали такие пораженческие настроения: да нет, он ни за что не приедет к нам в Некрасовку. Тогда я сказал: хватит ныть, давайте попробуем! И мне поручили заниматься приглашением Жириновского в школу. Пошел в школьную библиотеку, нашел брошюру ЛДПР. И стал названивать в партийную приемную. Меня услышали. И спустя полгода, в марте 1998 года Владимир Жириновский приехал к нам в школу. Это было первое мероприятие, организованное нашим клубом, потом к нам приезжал Зюганов. Но на встречу с ним пришло гораздо меньше людей, прежнего азарта уже не было.

— И какое впечатление от первой встречи у вас оставил Жириновский?

— У меня произошел разрыв шаблона: вместо дерзкого, яркого, эмоционального политика, которого мы видели на экранах, я увидел совершенно другого — рассудительного и спокойного, с прекрасным чувством юмора человека. Говорил он на понятном языке. Оставил после встречи о себе самые приятные впечатления. Причем на эту встречу с ним пришли порядка 500 человек, а еще несколько тысяч стояли за дверями школы — люди просто не верили, что Жириновский к нам приехал.

— Как судьба привела вас в ЛДПР?

— 10-й класс. После визита Жириновского мне предложили создать молодежную организацию в Люберцах. В центре города была штаб-квартира ЛДПР, там мы и сделали молодежную организацию. В 2000 году меня познакомили с певцом Михаилом Кругом, который приезжал на гастроли в Московскую область, а я его познакомил с Жириновским. Круг вступил в ЛДПР, став помощником Жириновского на общественных началах — он поддерживал в шоу-бизнесе связь с нашей партией. Сохранилась наша общая фотография. Некоторые думают, что на ней молодой Михаил Прохоров. Нет, это я. Уже в 2003 году на очередных выборах в Госдуму я баллотировался как самый молодой кандидат ЛДПР по одномандатному округу в Люберцах. Мне был тогда 21 год. И я не прошел. Но продолжил активную партийную деятельность. А позже вышло так, что руководитель аппарата Жириновского, депутат Госдумы Алексей Островский попал в аварию. И я вынужден был временно его заменять. В 2004 году на меня возложили все его обязанности.

О вредных привычках

— Как признавался Жириновский, сам он закурил только в 50 лет. В 2006 году он бросил привычку, тогда же был введен и негласный запрет на курение в ЛДПР. Какие вредные привычки у вождя были?

— У меня в кабинете висит портрет, который был сделан адвокатом Жириновского Сергеем Беляком как раз, когда Владимир Вольфович, отпустивший небольшую бороду, курил сигариллу Cafe Creme. В свое время он курил лишь эти сигариллы — от них оставался очень едкий неприятный запах. Жестяные коробочки от сигарет он всегда собирал и однажды всю большую собранную коллекцию отправил производителю — дескать, вот он — постоянный клиент. Чем это все закончилось, не знаю. Но такой вот шаг им был сделан. А потом он вообще бросил курить и уже никогда не прикасался к сигаретам.

— О чем сожалел Жириновский как политик?

— После армейский службы на Кавказе он вышел на «гражданку» с офицерским званием. Позже, принимая участие в военных сборах для депутатов Госдумы, Жириновский дослужился до полковника. Но Ельцин подписал указ о присвоении Жириновскому генеральского звания. Причем этот указ не был опубликован при жизни бывшего президента и не вступил в силу. Это были какие-то внутренние интриги. А вообще с Ельциным у него были не очень хорошие отношения. Соответственно, генеральское звание ему так и не присвоили. И Жириновский по этому поводу очень переживал. Даже где-то у него генеральский мундир был. Но он так и остался полковником запаса. А так он служил в спецвойсках пропагандистской направленности на Кавказе. Военная учетная специальность его связана с пропагандой. То есть вся его жизнь — это пропаганда.

— А о чем жалел человек-Жириновский?

— Он жалел, что не купил маме дефицитные кроссовки — она просила их взять по талонам в советские времена. Но тогда Владимир Вольфович купил их сыну, у которого потом еще десятки пар кроссовок были. А мама просила и не дождалась. И вот за эту неисполненную просьбу Жириновский очень переживал. Думаю, у него присутствовал синдром Робинзона Крузо. Он жил в бедной семье, в коммуналке, его раздражала грязь, унижения, оскорбления. Сосед по коммуналке унижал его маму. И чтобы отомстить за нее, маленький Владимир бросил грязную половую тряпку соседу в суп. Он с детства старался маму оберегать и защищать.

Второй момент: брезгливость. До конца своей жизни Жириновский избегал микробов. Он и умер от этой заразы — коронавируса. Если на пол падал его шарф, то Жириновский отправлял его в химчистку. Свой стакан с водой обязательно накрывал салфеткой, защищал от микробов. К бактериям и микробам, ко всей заразе у него с детства было пренебрежение на инстинктивном и психологическом уровне.

Ну и недоедание. Он часто вспоминал, что мама работала в столовой, приносила с работы еду — они не доедали. Отсюда его желание всех кормить, угощать на протяжении всей жизни. Когда мы ездили на агитпоездах, он выходил на станции, раздавал людям деньги и предлагал им купить себе что-нибудь покушать. Либо подходил к точке, где торговали, например, кукурузой или мороженым, давал продавщице деньги и предлагал кормить людей бесплатно. Тема угощения у него присутствовала всегда. Это все, видимо, из детства.

— Жириновский запомнился яркими атрибутами: накануне того, как лечь в больницу, он единственный из депутатов ходил по Думе в белых перчатках…

— Он искренне это делал — не по просьбе, не по заказу. Кстати, в ущерб себе на выборах в 2021 году пропагандировал прививки, которые многие не хотели делать. Всех заставлял ходить в масках и перчатках для их же безопасности.

— Это правда, что он шесть раз ревакцинировался от коронавируса?

— Да, это правда. Даже тогда, когда прививка от ковида появилась в экспериментальном варианте. По большому счету ему не должны были ее делать, но он настаивал, чтобы ее сделали, и потом постоянно замерял уровень антител. Он боялся этого вируса, в итоге именно он унес его в мир иной. К сожалению…

Анатолий Салунов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”