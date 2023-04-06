 

Новые внедорожники Tank 500 начали поступать к дилерам в России

06.04.2023, 18:37, Разное
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Новый китайский внедорожник Tank 500 уже можно приобрести у российских дилеров.

Покупателям предлагается система бронирования понравившейся модификации автомобиля. В настоящее время представительства в Тольятти, Санкт-Петербурге, Воронеже и Кемерово получили несколько экземпляров. Приобрести и уехать на новом рамном внедорожнике Tank 500 пока не получится, однако обещают начать реальные продажи с 12 апреля.

Для россиян предложена максимальная комплектация по цене 5,69 млн рублей, тогда как у некоторых дилеров стоимость достигает 5,74 млн рублей. Остальные детали о внедорожнике Tank 500 были озвучены в рамках презентации.


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