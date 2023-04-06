Страны ОПЕК+ договорились ежедневно закачивать в землю 400 тысяч тонн нефти

Министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман провёл экстренную пресс-конференцию, на которой озвучил итоги чрезвычайного селекторного совещания представителей стран ОПЕК+.

Помимо сокращения квот на добычу «чёрного золота», члены картеля договорились начать закачку нефти из хранилищ непосредственно в скважины.

Объём закачки на первоначальном этапе составит 250 тысяч тонн нефти в сутки и будет постепенно увеличен до 400 тысяч. Больше других стран – по 110 тысяч тонн – обязались закачивать в землю Саудовская Аравия и Россия. Меры предпринимаются на фоне заявлений правительства США о недопустимости роста цен на энергоресурсы в свете грядущих выборов 2024 года.

Свой протест против действий картеля уже высказали представители ряда стран, а некоторые предложили странам ОПЕК+ пожертвовать нефть им вместо закачки в землю. Против инициативы также выступила шведская экоактивистка Грета Тунберг.

– Нефть убивает нашу планету, – считает она. – Вы можете взять голубя и бросить его в бочку с нефтью, чтобы в этом убедиться. Птица там погибнет уже через несколько часов. Ну, максимум через сутки. Если нефть убивает голубей, то что же будет с землеройками, червями, грибницами и другими подземными обитателями? Мы призываем страны ОПЕК+ одуматься и немедленно увеличить добычу и предложение нефти вдвое, чтобы поскорее выкачать её из земли и перестать отравлять ею её недра.

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