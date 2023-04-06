Yahoo News Japan – японскому премьеру стоило совершить визит в Москву, а не в Киев

Японский профессор Масато Камикубо считает, что премьеру Фумио Кисиде не стоило ехать в Киев и дарить Зеленскому ритуальную лопатку для риса «За победу» для Украины. Как он пишет в статье для Yahoo News Japan, визит в Москву или звонок Владимиру Путину были бы куда более продуктивными, поскольку они бы помогли достичь мира и положить конец всеобщим страданиям.



AP

В конце марта Украину посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Во время встречи с Владимиром Зеленским тот подарил ему деревянную ритуальную лопатку для риса с надписью «За победу». Эти ритуальные лопатки были распространены в родной префектуре Кисиды Хиросиме во время японско-русской войны 1904—1905 годов. Их дарили японским воинам и освещали в храмах для победы Токио. Как считает профессор Высшей школы политологии Университета Рицумэйкан Масато Камикубо, такой символизм со стороны японского политика не приведёт ни к чему хорошему, поскольку, если украинский конфликт затянется, от этого выиграют только западные страны, такие как США и Великобритания, и множество драгоценных человеческих жизней других стран будут потеряны. Поэтому японскому премьеру было бы весьма полезно начать ещё один диалог с Москвой, чтобы попытаться поискать возможности для прекращения огня.

Как продожает Масато Камикубо в статье для Yahoo News Japan, так совпало, что одновременно с переговорами Кисиды и Зеленского китайский председатель Си Цзиньпин провёл встречу с Владимиром Путиным, где он продвигал мирный план по Украине. И буквально параллельно с этим Кисида решил предоставить Киеву технику и оборудование, необходимые для «полномасштабного сопротивления» Украины России, и даже подарил Зеленскому ритуальную рисовую лопатку с фактической «молитвой» о его победе.

«Другими словами, произошёл своеобразный и очень показательный «реверсивный феномен»: Китай, авторитарная политическая система, предлагает «мир», а Япония — и «Большая семёрка» — либеральные демократии, поддерживают тотальное (разумеется, военное) противостояние. Не слишком ли противоречит эта ситуация сути либеральной демократии?» — пишет японский профессор.

Он отмечает, что мирный план Пекина, вероятно, больше соответствует пожеланиям Москвы, однако неоспоримым фактом является то, что предложение Китая прежде всего направлено на прекращение огня. Дальнейшие человеческие жертвы на Украине можно предотвратить, если только не игнорировать риск их появления. Но ведь именно члены западного лагеря, включая Японию, поддерживают военное сопротивление ВСУ, а значит, и дальнейшие потери. Особенно в этом преуспели Соединённые Штаты и Великобритания, которые, похоже, всё сильнее погружаются в прокси-войну на Украине, и их цель состоит в бесконечном продолжении этого жестокого конфликта.

Но почему же США и Великобритания хотят продолжения? Камикубо отмечает, что причина заключается в том, что они очень мало страдают в этой прокси-войне, но рассчитывают многое выиграть. Например, после начала конфликта на Украине Европа всё-таки избавилась от зависимости от российских энергоресурсов. Для энергетических гигантов США это прекрасная возможность вернуть рынок ЕС, на котором они когда-то были монополистами. Кроме того, чем сильнее затягиваются боевые действия, тем более изолированным на международной арене, по мнению Вашингтона и Лондона, становится Путин и тем больше он якобы теряет поддержку и внутри страны.

«Конфликт на Украине — это, по сути, битва между Вашингтоном с Лондоном и Москвой, и скорого её завершения ожидать трудно. Однако если из-за американских и британских спекуляций патовая ситуация сохранится надолго, украинский народ, к жизням которого на Западе относятся излишне легкомысленно, понесёт огромные потери. Учитывая нынешнюю ситуацию, Япония, как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок и знающая об ужасах военных столкновений не понаслышке, может попробовать найти решение, отличное от тех, которых придерживаются США и Британия», — считает автор материала.

Поэтому, отмечает он, чтобы действительно разрешить конфликт, Япония должна внимательно прислушиваться к обеим сторонам и учитывать их интересы. Здесь не пройдёт «чёрно-белый» подход типа «Москва — это зло» а «Киев — добро». Такие страны, как Россия, Украина, государства G7, Китай, Индия и Турция, должны быть объединены для создания форума для многосторонних консультаций, выходящего за ярлыки «либеральной демократии», «авторитаризма» или «нейтралитета». В ходе консультаций мир должен внимательно выслушать заявления как Москвы, так и Киева и тщательнейшим образом их обсудить, не жалея на это времени. С другой стороны, как только такие консультации начнутся, США и Европа должны снять экономические санкции. Необходимо восстановить работу газопровода «Северный поток», по которому РФ возобновит поставки голубого топлива в Европу.

Конечно, заключает японский профессор, этот план — просто идеализированная теория, однако в нынешней обстановке Кисиде совершенно необходимо связаться с Владимиром Путиным и попытаться добровольно выступить в качестве «моста» для достижения мира на Украине, а не вручать президенту Зеленскому ритуальную рисовую лопатку «За победу» и поддерживать бесконечные боевые действия.

«Конечно, Токио крайне сложно дистанцироваться от Вашингтона и Лондона и действовать самостоятельно. Тем не менее миссия политиков как раз и состоит в защите жизни и обеспечении безопасности народа», — резюмирует автор материала.