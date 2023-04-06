Казус нынче обнаружен — для ученья мозг не нужен!

Чего только ни выдумают в желтой прессе, чтобы завлечь читателей! Вот и «безмозглым тупицам» — а их в Британии развелось не меньше, чем у нас, — Dailystar подала надежду, подкинув приманку. Дескать, «ученые обнаружили, что мозг для обучения не нужен».

Кто бы сомневался, скажет каждый «умник», коему пришлось на своем опыте вкусить все прелести отсутствия равноправия в получении плюшек от судьбы. Учишься тут, учишься, а воз, как гласит басня, и ныне там. И тут внезапно снисходит понимание, что тебя постигло «горе от ума». Судя по современным реалиям, вот уже третий век избыток прилежания в загрузке собственных извилин мало кому помогает в жизни, тогда как тупой бездельник процветает. Умом не блещет, школу окончил кое-как, причем лишь из-под палки, да и профессии никакой нет — а глядишь, гребет деньги лопатой!

Человеку разумному, то бишь не просто гомо сапиенсу, а действительно обладателю развитого мозга, понятно, что нельзя вывод из любого сообщения о научных исследованиях животных переносить на человека, буквально притягивая за уши и извращая. Зато для целевой аудитории бестолочей, находящих кучу причин, чтобы не учиться, такая статья — бальзам на душу.

Судите сами: ученые из университета в швейцарском Фрайбурге (не путать с немецким) обнаружили, что морские анемоны могут обучаться и адаптироваться к окружающей среде, несмотря на то, что у них нет для этого биологического аппарата. Исследователи выяснили, что глупые актинии, у которых вообще нет мозга, все же могут изменять свое поведение на основе прошлого опыта. Замечательное открытие сделано ведущим нейробиологом профессором Саймоном Спречером. В исследовании университета говорится:

«Мы спонтанно связываем способности к обучению и запоминанию с существованием мозга. Действительно, науке уже достаточно много известно о различных функциях, расположенных в разных зонах мозга человека, мышей и насекомых».

Это доказывает, что даже животные без мозга могут демонстрировать сложное поведение благодаря своей нервной системе.

А вот дальше идут домыслы Dailystar, вселяющие надежду в глупцов:

«… по словам ученых, у которых действительно большой мозг,… не обязательно иметь мозг, чтобы чему-то научиться, и для безмозглого вице-премьера Доминика Рааба это отличная новость».

Впрочем, чего только не напишут нынче в СМИ! Вот и тут приплели к новости из Швейцарии британского министра юстиции, получившего прозвище «безмозглый» после заявления, что полицейские расследовать преступления годичной давности не будут.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, tgstat.ru, dr-web.ru

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