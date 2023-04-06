Многие женщины не используют белый карандаш для макияжа, а ведь он омолаживает взгляд и увеличивает глаза

Женщины, использующие косметику, само собой, стараются добиться идеального эффекта при создании мейкапа. Удивительно, но не многие используют для макияжа белый карандаш. И совершенно напрасно. Это косметическое средство способно творить чудеса, причем не только с глазами.

Оптическая иллюзия

Использование белой подводки основано на оптической иллюзии. Белый цвет используется для осветления кожи, для ее сияния. Он отражает свет, ярко выделяя желаемые черты лица.

Белая подводка выступает в качестве блика, создавая впечатление, что на выбранные вами области падает свет. Черты лица рядом с этими областями смотрятся несколько «утопленными». Некоторые используют этот прием для того, чтобы дополнительно выделить скулы и подчеркнуть подбородок. Некоторые увлекаются этой техникой, размещая белый цвет на кончике носа, надбровных костях и “дугах Купидона” для дополнительного свечения. Использовать можно кремовую подводку в виде карандаша. Хотя, в принципе, подойдет любой легко растушевываемый белый карандаш.

Техника контуринга

С чего начать? Для начала необходимо сделать повседневный макияж, нанеся небольшое количество бронзатора. Это делается для того, чтобы придать бледной коже более яркий тон.

После этого аккуратно проведите по три толстые белые линии по обеим сторонам лица. Первые – по направлению от угла рта к середине лица, прямо под скулой. Вторые – по верхней части скул от уголков носа. Третьи линии во внешнем уголке глаз визуально их увеличивают и омолаживают взгляд.

Правда, растушевка карандаша может оказаться сложнее, чем ожидается. Используйте хорошую мягкую пушистую кисть под глазами. Растушевывайте сильнее, чем при использовании пудры или румян, чтобы хорошо размыть белые линии. Если большая часть макияжа сотрется, нарисуйте белые линии еще раз и снова их растушуйте. Оцените состояние своего макияжа. Контуры должны получиться аккуратными и четкими.

Вместо хайлайтера

Можно попробовать и еще один способ использования белого карандаша – в качестве хайлайтера. Как это сделать?

Если у вас глубоко посажены глаза, вы можете их визуально немного приподнять. Нанесите немного белого карандаша под бровями, у внутренних уголков глаз, на кончик носа и переносицу, над “дугой Купидона” и на середину подбородка. Обладательнице скошенного подбородка следует провести вертикальную линию через нижнюю его половину и растушевать, чтобы добавить подбородку рельефности.

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В этом случае растушевка также будет не очень простой, как и в предыдущем случае. Но результаты оказываются более заметными. Макияж смотрится очень изысканно. Дополнительный акцент на определенных ярких чертах лица всегда приветствуется.

Возможно, вы зададитесь вопросом о том, в действительности ли это лучше, чем использование обычного хайлайтера. В некотором смысле да. Поскольку белый карандаш для глаз не отличается глянцем, обычно присутствующем в хайлайтерах. Он менее заметен — это идеальный вариант, если вы ищете непринужденный дневной образ. Но, если вы хотите добиться большего сияния кожи, его можно использовать в качестве основы для нанесения более мерцающего средства.

В заключение

Хотя трюк с контурингом, сделанным белым карандашом, теоретически более чем эффективен, скорее всего, большинство женщин, испробовавших на себе такую технику, будут в дальнейшем придерживаться традиционных методов. А вот в качестве хайлайтера это просто превосходно. Лучше всего выбирать карандаш или толстую, похожую на карандаш подводку, которая будет легко растушевываться.

Одним словом, не бойтесь экспериментировать. Возможно, ваш новый образ понравится вам настолько, что вы просто не сможете от него больше отказаться. Рискните…