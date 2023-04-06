 

Киберэксперт Дворянский: Число DDoS-атак на Россию к 2023 году увеличилось на 40%

06.04.2023, 15:05, Разное
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Количество DDoS-атак на российский бизнес в первом квартале 2023 года выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом “Газете.Ru” рассказал Александр Дворянский (директор департамента информационной безопасности и специальных решений “Ситроникс Групп”).

Layer 7 – это сложная DDoS-атака. Дворянский пояснил, что злоумышленники с их помощью стремятся заблокировать не только веб-ресурсы, но и приложения и сервисы, подключенные к интернету. Эксперт отметил, что этот метод пользуется популярностью, поскольку позволяет клиентам почувствовать безопасность и устойчивость своей инфраструктуры. Он также дает возможность определить, присутствуют ли в среде средства защиты.

Специалисты Sitronics Group также отметили рост числа хакеров, использующих вирусы-шифровальщики. Эта вредоносная программа может проникнуть в компьютерную сеть и зашифровать любые доступные файлы, остановив работу компании. Дворянский говорит, что к началу 2023 года количество таких инцидентов увеличилось на 25-30%.Небольшой рост атак уровня APT (Advanced persistent threat) также был отмечен компанией. Их количество увеличилось на 20% в начале 2023 года.

“Атаки APT уникальны тем, что их целью является нанесение максимального ущерба и компрометация ИТ-инфраструктуры. Эти атаки направлены на стратегически важные компании с хорошо защищенной ИТ-инфраструктурой. В них участвуют целые команды высококвалифицированных злоумышленников”, – сказал Дворянский.


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