Первая ракетка мира Ига Швентек высказалась об участии россиян в турнирах

Ига Швентек, первая ракетка мира, высказалась по поводу участия РФ в международных турнирах. ее слова приводит служба ВВС.

«Отстранение рассматривалось в начале, но теннис не пошел по этому пути. Нынче отстранение было бы довольно несправедливым по отношению к российским и белорусским игрокам, так как это решение должно было быть принято еще год назад», – заявила польская теннисистка.

Швентек считает, что Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация (WTA) могли бы сделать больше для того, чтобы успокоить атмосферу в раздевалках.

Ассоциация тенниса, которая организует Уимблдон, 31 марта поставила условия для допуска российских и белорусских игроков к соревнованиям. Одно из них заключалось в том, что игроки, получающие государственные средства, включая спонсорскую помощь от российских или белорусских компаний, принадлежащих властям стран, не будут допущены к участию в турнире.

Весной 2022 года российским теннисистам было отказано во въезде на турниры в Великобритании. Это вынудило их отказаться от участия в Уимблдоне. На других турнирах ATP и WTA россияне находятся в нейтральном статусе.