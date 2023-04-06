 

“Смотреть невозможно”: Рудковская предрекла страшный конец больной Максим

06.04.2023, 14:52, Новости дня
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В последнее время про певицу Максим пишут в связи со скандалами. То она сорвала концерт, то якобы пьяная вышла на сцену. Продюсер Яна Рудковская, которая в шоу-бизнесе дока, прокомментировала творящееся с молодой артисткой.

“Очень грустно смотреть со стороны, что сейчас происходит с Максим и с ее концертами, – сожалеет Яна. – Видео смотреть невозможно. Читать то, что о ней пишут поклонники и комментаторы – невозможно абсолютно”.

Рудковская знает, как непросто приходится исполнительнице, которая всегда поет без фанеры. “Артист, даже если он чувствует себя очень плохо, не может не выйти на сцену , а все мы можем не пойти на работу и взять больничный по состоянию здоровья, – объяснила Рудковская. – А город в туре не отменить , иначе другие города встанут наглухо, начнут сдавать билеты и сорвется весь тур в целом”.

Яна понимает, как тяжело работать Максим. “Видно, что силы у человека на пределе . Это очевидно , что из-за здоровья, но очевидно , что нельзя все так продолжать и отмахиваться , это может закончиться плохо”, – предрекла Рудковская.


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