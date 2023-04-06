Кристина Агилера откровенно рассказала о своей сексуальной жизни

Кристина Агилера открыто рассказывает о своей сексуальной жизни. В недавнем интервью с журналистами звезда объяснила, как поддерживает страсть в семейной жизни с избранником. 42-летняя артистка счастлива в отношениях с женихом Мэттью Ратлером. Влюбленные обручились в 2014 году и воспитывают 9-летнюю дочь Саммер.

Агилера рассказала, что они неоднократно занимались любовью на борту самолета. Звезда отметила, что окружающим ни разу не удалось застукать их. Кристина поделилась, что весь секрет в том, что они дожидаются, когда остальные пассажиры уснут.

В самолете может быть весело. Мы обязательно прячем кое-что под одеялом, когда сиденья достаточно просторные. Не могу поверить, что мы так и не были пойманы за столько раз. Слава Богу. На международных рейсах я выключаю свет. Всегда можно найти пространство для маневра. Я использую одеяла. Это выглядит вроде: “Я с партнером чувствую себя в безопасности, мы просто спим вместе”. Нужно подождать, пока все уснут. Это создает соответствующее настроение, — разоткровенничалась Кристина.

Кристина Агилера

Однако бортом самолета звезда не ограничилась. Кристина также занималась интимом на работе.

Бывали хорошие моменты, например, микшерный стол в студии звукозаписи. Мне пришлось складываться там пополам пару раз. Это весело, — говорит Агилера.

Ранее стало известно, что 42-летняя поп-звезда назначена соучредителем и ведущим бренд-менеджером компании Playground. Под маркой Кристина вместе с партнершей по бизнесу и основательницей компании Кэтрин Маги будет выпускать лубриканты на водной основе на любой вкус. В линейке представлены ароматы Love Sesh (без запаха), After Hours (с ароматом мускуса и удового дерева), Mini Escape (с кокосом и сандаловым деревом), а также Date Night (с эссенцией ванили). Также известно, что со временем ассортимент пополнит лубрикант с ароматом шампанского.

Кристина АгилераКристина Агилера