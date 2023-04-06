Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс рассказала о связи с Дональдом Трампом

На днях Дональд Трамп был обвинен в фальсификации деловой документации до и после выборов 2016 года. Таким образом, он стал первым в истории экс-президентом США, замешанным в уголовном преступлении. Всего следователям удалось найти около 34 пунктов махинаций. Среди них был обнаружен платеж, который привлек особое внимание общественности. Дональд Трамп заплатил 130 тысяч долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс за молчание об интимной встрече. По документам этот пункт значился как средства на оплату юридических услуг. Сторми Дэниэлс не осталась в стороне и решила дать комментарий изданию Vogue.

Она рассказала о произошедшем в подробностях. Дэниэлс упомянула отношения с политиком, интимную связь с ним, подкуп и жизнь после. По словам девушки, после знакомства с Трампом ее “жизнь превратилась в ад”. Дональд познакомился со Сторми на селебрити-турнире по гольфу в Неваде. Тогда она считалась одной из самых популярных актрис фильмов для взрослых в мире. Бизнесмен предложил встретиться, чтобы поговорить о съемках в его сериале “Ученик”.

Сторми ДэниэлсДональд и Мелания Трамп

Когда люди слышат “гостиничный номер”, они думают, что ты входишь, а там кровать. Все понятно. Однако все было совсем не так. У меня не возникало ощущения, что он пытается соблазнить меня. Мы просто разговаривали, он задавал мне вопросы о моей работе. Хорошие вопросы. Он был умен! Я решила выйти в уборную… Когда я вышла, он вдруг оказался в нижнем белье. Я не понимаю, как я оказалась в постели. Я знаю, что не говорила “нет”, но я также не сказала “да”.

Дональд в итоге не помог Сторми с карьерой. Однако и на этом их общение не закончилось. После она встречалась с Трампом и не скрывала ни от кого связь с ним. Несмотря на выплату, актриса все же решилась рассказать о произошедшем. Вслед за этим последовали угрозы и судебные разбирательства.

Мне очень больно от того, что с тех пор я видела истории, идентичные моей. Я все думаю: если бы я рассказала об этом раньше, смогла бы я предотвратить эти события?

Дональд Трамп высоко ценит родственные связи — в его администрацию во время руководства страной входили дочь Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Впрочем, до сегодняшнего дня мало кто знал, что Кушнер, решающий вместе со свекром вопросы государственной важности (он был старшим помощником Трампа), в 2019 году страдал от онкологического заболевания. В своих мемуарах “Ломая историю: Мемуары Белого дома” Кушнер подробно рассказал о том периоде жизни.

Дональд ТрампСторми Дэниэлс с супругом