 

Глава JPMorgan – банковский кризис ещё не закончился — последствия будут ощущаться долгие годы

06.04.2023, 14:40, Новости дня
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Глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банковский кризис ещё не закончился и, даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться долгие годы, пишет The Guardian. В ежегодном письме акционерам банка Даймон подчеркнул, что крах Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Европе «подорвали доверие к банковской системе». По его словам, риски, которые привели к нынешнему кризису, «прятались у всех на виду».


AP

Финансовые потрясения, которые привели к краху Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Европе, ещё не закончились и их последствия будут ощущаться долгие годы, предупредил глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон, пишет The Guardian.

В ежегодном письме акционерам JP Morgan Chase Даймон заявил, что банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и поглощение Credit Suisse его конкурентом UBS при посредничестве швейцарского правительства «подорвали доверие к банковской системе».

«На момент написания этого письма нынешний кризис ещё не закончился, и, даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться ещё долгие годы», — отметил он.

Даймон, занимавший должность председателя совета директоров и генерального директора JP Morgan Chase с 2006 года, не увидел в нынешней ситуации большого сходства с мировым финансовым кризисом 2008 года. По его словам, риски, которые привели к нынешнему кризису, «прятались у всех на виду».

Эти риски включали в себя повышение процентных ставок для борьбы со стремительно растущей инфляцией по всему миру и высокий уровень незастрахованных банковских депозитов. Даймон раскритиковал Федеральную резервную систему США за то, что она не учла более высокие затраты по займам при проведении своих ежегодных стресс-тестов.

Потрясения в банковском секторе привели к тому, что оценки инвесторами вероятности рецессии резко повысились, отметил Даймон. Он предупредил, что теперь банки с большей вероятностью будут проявлять осторожность при одобрении новых кредитов для бизнеса и домашних хозяйств, что может иметь последствия для экономики, которая уже борется с повышением ставок.

«Неясно, когда закончится нынешний кризис. Он вызвал сильную нервозность на рынке и, очевидно, приведёт к некоторому ужесточению финансовых условий, поскольку банки и другие кредиторы становятся более консервативными», — передаёт слова Даймона The Guardian. 


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