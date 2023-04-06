Глава JPMorgan – банковский кризис ещё не закончился — последствия будут ощущаться долгие годы

Глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банковский кризис ещё не закончился и, даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться долгие годы, пишет The Guardian. В ежегодном письме акционерам банка Даймон подчеркнул, что крах Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Европе «подорвали доверие к банковской системе». По его словам, риски, которые привели к нынешнему кризису, «прятались у всех на виду».



AP

Финансовые потрясения, которые привели к краху Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Европе, ещё не закончились и их последствия будут ощущаться долгие годы, предупредил глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон, пишет The Guardian.

В ежегодном письме акционерам JP Morgan Chase Даймон заявил, что банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и поглощение Credit Suisse его конкурентом UBS при посредничестве швейцарского правительства «подорвали доверие к банковской системе».

«На момент написания этого письма нынешний кризис ещё не закончился, и, даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться ещё долгие годы», — отметил он.

Даймон, занимавший должность председателя совета директоров и генерального директора JP Morgan Chase с 2006 года, не увидел в нынешней ситуации большого сходства с мировым финансовым кризисом 2008 года. По его словам, риски, которые привели к нынешнему кризису, «прятались у всех на виду».

Эти риски включали в себя повышение процентных ставок для борьбы со стремительно растущей инфляцией по всему миру и высокий уровень незастрахованных банковских депозитов. Даймон раскритиковал Федеральную резервную систему США за то, что она не учла более высокие затраты по займам при проведении своих ежегодных стресс-тестов.

Потрясения в банковском секторе привели к тому, что оценки инвесторами вероятности рецессии резко повысились, отметил Даймон. Он предупредил, что теперь банки с большей вероятностью будут проявлять осторожность при одобрении новых кредитов для бизнеса и домашних хозяйств, что может иметь последствия для экономики, которая уже борется с повышением ставок.

«Неясно, когда закончится нынешний кризис. Он вызвал сильную нервозность на рынке и, очевидно, приведёт к некоторому ужесточению финансовых условий, поскольку банки и другие кредиторы становятся более консервативными», — передаёт слова Даймона The Guardian.