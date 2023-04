Скандалы: Крупные долги признали безнадежными

ФНС уличила «Ирбитский химфармзавод» в схеме с Гонконгом

Системообразующая организация из Свердловской области, задействованная, в частности, в производстве «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» – «Ирбитский химико-фармацевтический завод» – оказалась втянута в крупные тяжбы с ФНС. Фискалы уличили «ИХФЗ» в использовании схемы с транзитной компанией GRAND CAPITAL из Гонконга, в результате которой сотни миллионов, судя по всему, не попали в бюджет.

По версии ревизоров, группа, в которую входит ирбитский завод, добивалась незаконной минимизации отчислений в результате завышения стоимости оборудования и фармацевтических субстанций иностранного производства, приобретенных у китайцев, чья роль сводилась к формированию фиктивного документооборота. В частности, фискалами была зафиксирована схема вывода оборотных средств, часть которых легализуется в качестве заемных. При этом подробно были разобраны связи иностранных активов, свердловского предприятия и «ФК Гранд Капитал» Дениса Ременяко. Впрочем, несмотря на признание обоснованности претензий фискалов в значительном объеме, деньги могут так и не попасть в бюджет – арбитраж уже заявил об истечении сроков для взыскания и признал задолженность «безнадежной». На «ИХФЗ» заявили, в свою очередь, об угрозе приостановки деятельности в случае изъятии денег и последующих рисках для населения РФ.

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», связанное с ОАО «Авексима» и ООО «ФК Гранд Капитал» Дениса Ременяко, подало кассационную жалобу по спору с Межрайонной инспекцией ФНС №13 по Свердловской области.

Ранее по итогам ревизии «Ирбитскому химфармзаводу» был доначислен налог на прибыль организаций в размере 203,4 млн, налог на прибыль с доходов, выплачиваемых иностранной организации, – 169,4 млн, а также предъявлены пени в 201 млн. Это решение было откорректировано УФНС по Свердловской области, отменившим претензии в размере порядка 62 млн, после чего и развернулись судебные разбирательства.

Как поясняют в налоговой, базой для требований стали выводы о применении группой, в которую входит «Ирбитский химфармзавод» (ИХФЗ), схемы получения необоснованной налоговой выгоды в результате завышения стоимости оборудования и фармацевтических субстанций иностранного производства, приобретенных у кондуитной транзитной компании GRAND CAPITAL.

«Установлено <…>, в группу взаимосвязанных и взаимозависимых лиц входят: ООО «ФК Гранд Капитал», ОАО «Авексима»», ОАО «ИХФЗ», ОАО «Авексима Сибирь», ЗАО «Авексима Ирбит», иностранные компании GRAND CAPITAL CORPORATION LIMITED (Гонконг), RAINIDEAL FINANCE LIMITED, REFFERT INTERSHIP S.A., физическое лицо – Ременяко Д.В., поскольку учредители, руководители, лица, осуществляющие распоряжение денежными средствами, данных юридических лиц связаны родственными связями», – сообщила ФНС.

Разбирая взаимодействие между сторонами, фискалы подчеркнули, что GRAND CAPITAL (Гонконг) отвечает признакам транзитной компании, поскольку Стивен Лэй (подписывал документы от GRAND CAPITAL от лица директора. – Прим. ред.) не являлся директором и учредителем, фирма «прописана» в оффшорной зоне и при этом не осуществляла налоговых платежей, выплат заработной платы, перечислений за аренду, электроэнергию и связь.

«Кроме того, GRAND CAPITAL <…> имело счет в банке. Лицами, открывшими и обладающими правом управления указанным счетом, являлись Ременяко Д.В. и Рязанцева Е.Д., которая является работником ФК Гранд Капитал» (Москва)», – сообщили в ФНС.

Специалисты налоговой службы отметили, что движение средств по расчетным счетам GRAND CAPITAL носит «транзитный» характер. В частности, деньги от «Ирбитского химфармзавода» и «Авексима Сибирь», по данным фискалов, в следующих размерах: 25% в 2014 году, 44% – в 2015, 28% – в 2016 – в 1-3 дня перечислялись на счета китайских заводов – изготовителей фармацевтического сырья, материалов и оборудования. Оставшаяся же часть средств уходила на счета (со счетов) вышеупомянутых REFFERT INTERSHIP S.A. и RAIN IDEAL FINANCE LIMITED и бенефициарным собственникам – ООО «ФК Гранд Капитал».

«Финпотоки GRAND CAPITAL в AS «Rietumu Банка» контролируются Ременяко <…> GRAND CAPITAL в заключении договоров с китайскими производителями на поставку сырья не участвует; <…> в фактической схеме товарного потока в адрес «ИХФЗ» также не участвовал. Доставка оборудования производилась в «ИХФЗ» напрямую от китайского производителя Shangai Unique Machinery Technology Co. Ltd; представители GRAND CAPITAL контроль за передвижением товара от производителя до «ИХФЗ» не осуществляли; поставка осуществлялась за счет средств «ИХФЗ» на условиях поставки FOB SHANGHA», – указано в документах.

Фискалы пришли к суждению о создании искусственной схемы взаимоотношений с иностранной компанией, направленных на незаконную минимизацию налоговых отчислений. Например, в зону их внимания попали внереализационные расходы в 2015 году, сопряженные с штрафными санкциями GRAND CAPITAL в размере 136 млн. Данный эпизод послужил основанием для доначисления налога на прибыль в сумме 27,2 млн.

«Выявленные обстоятельства предъявления штрафных санкций, уплата штрафов и их дальнейшее движение по счетам группы <…>, в том числе организаций – резидентов офшор, свидетельствуют о схеме вывода оборотных средств, часть которых легализуется в качестве заемных (договора займа между RAINIDEAL FINANCE LIMITED и ООО «ФК Гранд Капитал» (Москва)», – заключили в ФНС.

Коснулись претензии ревизоров и сумм начисленной амортизации по оборудованию и других эпизодов.

В итоге суд, правда, согласился только с частью требований ФНС, признав недействительным решение по налогу на прибыль в объеме 84 млн и по налогу на прибыль с доходов, выплаченных иностранной организации, в размере 103,4 млн, а также соответствующих сумм пеней. Данное решение тоже устояло в апелляции.

Впрочем, и оставшихся средств бюджет, судя по всему, не получит. Так, Арбитражный суд Свердловской области признал безнадежной к взысканию задолженность ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод».

«В настоящем случае сроки для взыскания налоговых платежей (недоимки по налогу на прибыль организаций в размере 137,5 млн, по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ, в размере 169,4 млн, пени в размере 199,1 млн) истекли, и инспекцией утрачена возможность взыскания в бесспорном или судебном порядке задолженности…», – заключила первая инстанция. Данные об апелляции на текущий момент в картотеке арбитражных дел отсутствуют.

Несмотря на это решение, «Ирбитский химфармзавод» потребовал еще и обеспечительных мер в виде запрета Межрайонной ИФНС России №13 по Свердловской области предпринимать попытки по принудительному взысканию задолженности.

В своем ходатайстве представители предприятия сообщили, что «при непринятии обеспечительных мер деятельность заявителя будет приостановлена, что повлечет значительный ущерб как для заявителя, так и для населения РФ».

«Заявитель является организацией химической промышленности, входящей в перечень системообразующих организаций, имеющих федеральное и региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Свердловской области, <…> осуществляет социально значимую деятельность по изготовлению и реализации лекарственных препаратов, приостановление которой недопустимо, особенно в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера и риска формирования дефектуры лекарственных препаратов», – сообщили в арбитраже.

Уточним, за 2 месяца 2023 года обществом была изготовлена фармацевтическая продукция на общую сумму 483 млн рублей, в том числе лекарственные средства, относящиеся к «Списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» – 295,39 млн.

Однако «Ирбитский химфармзавод» сообщил, что у него отсутствуют свободные денежные средства, которые могли бы быть направлены на удовлетворение претензий налоговой, что подтверждалось выписками по банковским счетам организации. Отметим, суд отказал ИХФЗ в данных мерах, отметив, в частности, что решение по делу уже состоялось.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Правда УРФО”