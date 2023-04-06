Профсоюз работников ЦРУ потребовал освободить Эвана Гершковича

На почтовый адрес российского посольства в США поступило коллективное письмо с более чем полутора тысячами подписей членов профсоюзной организации Центрального разведывательного управления с требованием освободить арестованного журналиста Эвана Гершковича.

Сотрудники спецслужб выражают своё негодование в связи с преследованием независимых журналистов в России.

Авторы письма отмечают, что знают Гершковича уже много лет, и никогда за ним не было замечено порочащих или ставящих под сомнение его репутацию поступков. Его характеризуют как отзывчивого и всегда готового помочь коллегу, а также ответственного профессионала, всецело преданного делу независимой журналистики.

Также члены профсоюза указывают на то, что положение дел на российских секретных военных заводах не должно оставаться вне поля общественного обсуждения, и призвали Россию как можно скорее рассекретить все сведения о подобных учреждениях и опубликовать их в открытом доступе.

– Только в тоталитарных диктатурах человека могут вот так взять и арестовать, – негодует подписант письма, подполковник ЦРУ Саймон Гринберг. – Тем более журналиста. США никогда не преследовали никаких свободных журналистов и расследователей, даже тех, кто работал на WikiLeaks. То, что происходит в России, нельзя охарактеризовать иначе, как варварство и нападки на свободу слова. Мы требуем освободить нашего друга, коллегу и просто хорошего парня Эвана Гершковича.

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