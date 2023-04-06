И трамвай ходил в Донецк

Авдеевка пыталась жить и после 2014-го… Но наступил 2022-й.

«Больше всего не хватает нашего кинотеатра…» — говорит жительница Авдеевки на видео. Это видеофрагмент из опроса, записанного в 2018 году на улицах прифронтового города. Девушка за кадром спрашивает у жителей, что помнят они из довоенной жизни города. «Когда-то было кино, и мы туда ходили. И мир… Раньше жизнь была намного лучше», — продолжает женщина.

Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса. Кочевники проживали на территории современной Авдеевки и близ нее еще в IX–XIII веках. Но постоянное поселение здесь основали лишь в середине XVIII века. Это сделали выходцы из Полтавской, Курской и Воронежской губерний. Позже село преобразовали в город, который назвали именем первого поселенца — Авдия.

В следующие столетия Авдеевка видела советскую революцию и Гражданскую войну, голодомор и немецкую оккупацию. В то же советское время здесь стали развивать промышленность, построив несколько крупных заводов, включая крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический комбинат, который оставался главной производственной силой города. На нем и других промышленных объектах когда-то трудилось около 70% городского населения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—