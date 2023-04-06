 

И трамвай ходил в Донецк

06.04.2023, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авдеевка пыталась жить и после 2014-го… Но наступил 2022-й.

«Больше всего не хватает нашего кинотеатра…» — говорит жительница Авдеевки на видео. Это видеофрагмент из опроса, записанного в 2018 году на улицах прифронтового города. Девушка за кадром спрашивает у жителей, что помнят они из довоенной жизни города. «Когда-то было кино, и мы туда ходили. И мир… Раньше жизнь была намного лучше», — продолжает женщина.

Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса. Кочевники проживали на территории современной Авдеевки и близ нее еще в IX–XIII веках. Но постоянное поселение здесь основали лишь в середине XVIII века. Это сделали выходцы из Полтавской, Курской и Воронежской губерний. Позже село преобразовали в город, который назвали именем первого поселенца — Авдия.

В следующие столетия Авдеевка видела советскую революцию и Гражданскую войну, голодомор и немецкую оккупацию. В то же советское время здесь стали развивать промышленность, построив несколько крупных заводов, включая крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический комбинат, который оставался главной производственной силой города. На нем и других промышленных объектах когда-то трудилось около 70% городского населения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.22 / Андрей Зибров снимается в кино без одного глаза

23.11.21 / Закуток, закуток, я тебя съём!

16.10.21 / Кофе, сыр и другие продукты, влияющие на запах изо рта так же, как чеснок (а также продукты, делающие дыхание приятным и свежим)

14.03.21 / Минздрав разработал методику лечения гомосексуализма

15.07.20 / Джим Керри признался, что Рене Зеллвегер была любовью всей его жизни

22.08.20 / Мэр российского города на патриотическом митинге ко Дню флага прорекламировал онлайн-казино

08.12.21 / На время инаугурации Олафа Шольца жителей еврейского квартала Берлина эвакуируют из города

22.07.22 / Черный как смоль эспрессо и пепельно-коричневый балаяж: восемь цветов волос для девушек со смуглой или загорелой кожей

30.04.22 / Мнение: Экономика США упала, рекордная инфляция в Европе и доллар по 70

01.06.21 / Дурные приметы о венчании в церкви. Почему молодым нельзя оборачиваться, а если свеча горит быстро – это плохой знак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика